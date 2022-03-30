北卡書友會講座 張純瑛談思想家伏爾泰
北卡書友會日前與華府書友會、聖地亞哥作家協會共同舉行「美麗新世界」系列講座，邀請名作家張純瑛介紹法國啟蒙時代思想家伏爾泰的一生。
張純瑛畢業於台大外文系，自電腦軟體工程師工作退休，是華府書友會的創始人，曾任海外華文女作家協會第13屆會長。她的著作曾獲僑聯總會華文著述獎散文類第一名、首屆東方文學獎、第一屆長榮寰宇旅遊文學獎。1998至2000年連續三年，贏得世界日報副刊與芝加哥華文作協合辦的極短篇小說徵文獎與旅遊文學獎。
張純瑛指出，18世紀伏爾泰的思想，卻促成今日自由、平等、博愛、寬容、民主等價值觀，他的理念改變現代世界。她自啟蒙運動前的歐洲講起，從百花齊放的希臘文化、宗教掌控話語權的中世紀、14到17世紀的文藝復興和宗教改革，到17及18世紀的理性主義和經驗主義。
到了伏爾泰所處的18世紀，中產階級崛起，民眾渴求政治影響力，挑戰貴族制度，也不滿天主教會的專制和腐化。伏爾泰和德國康德、英國洛克和邊沁、法國盧梭和孟德斯鳩等提倡啟蒙主義，主張不再以天主教神學為知識權威，而是相信科學和藝術的發展可改善人類生活，以理性檢驗傳統的社會習俗、宗教權威、政治體制，並予改進，產生自由與平等的概念。
伏爾泰相信教育是最大的民智啟蒙，一旦民眾開始思考，改革就無可抵擋。他和盧梭的啟蒙哲學蔚為風潮，促成了日後的法國大革命。張純瑛稱許伏爾泰是個不住在象牙塔裡的哲學家，生活多彩多姿，享受社交之樂，也不用艱深晦澀的文字撰寫哲學論述，而是以詩、劇本、小說、 傳奇等文學形式表達信念。
伏爾泰才華洋溢，卻也顛沛流離。他亦正亦邪的個性，仁慈慷慨的胸懷，嘻笑怒罵的寫作風格，在歐洲掀起從王室到平民的狂熱追隨風潮，而他毫無顧忌的放言高論也一再導致放逐、入獄、書禁的迫害，流放國外20餘年。
除了影響時代的思潮，他和同時期哲學家盧梭的恩怨、與才女侯爵夫人的情史也引人注目。當盧梭著作受到各國圍剿時，伏爾泰聲援他：「我可以不同意你說的每一個字，但我誓死捍衛你說話的權利」，以及相愛多年的戀人因有新歡而求去時，他的釋懷和祝福，都彰顯了他一生主張的寬容、自由精神。
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