北卡書友會講座 張純瑛談思想家伏爾泰

張純瑛為「美麗新世界」系列講座主講「啟蒙大師伏爾泰」。(講座截圖)

北卡書友會日前與華府 書友會、聖地亞哥作家協會共同舉行「美麗新世界」系列講座，邀請名作家張純瑛介紹法國啟蒙時代思想家伏爾泰的一生。

張純瑛畢業於台大外文系，自電腦軟體工程師工作退休，是華府書友會的創始人，曾任海外華文女作家協會第13屆會長。她的著作曾獲僑聯總會華文著述獎散文類第一名、首屆東方文學獎、第一屆長榮 寰宇旅遊文學獎。1998至2000年連續三年，贏得世界日報副刊與芝加哥華文作協合辦的極短篇小說 徵文獎與旅遊文學獎。

張純瑛指出，18世紀伏爾泰的思想，卻促成今日自由、平等、博愛、寬容、民主等價值觀，他的理念改變現代世界。她自啟蒙運動前的歐洲講起，從百花齊放的希臘文化、宗教掌控話語權的中世紀、14到17世紀的文藝復興和宗教改革，到17及18世紀的理性主義和經驗主義。

到了伏爾泰所處的18世紀，中產階級崛起，民眾渴求政治影響力，挑戰貴族制度，也不滿天主教會的專制和腐化。伏爾泰和德國康德、英國洛克和邊沁、法國盧梭和孟德斯鳩等提倡啟蒙主義，主張不再以天主教神學為知識權威，而是相信科學和藝術的發展可改善人類生活，以理性檢驗傳統的社會習俗、宗教權威、政治體制，並予改進，產生自由與平等的概念。

伏爾泰相信教育是最大的民智啟蒙，一旦民眾開始思考，改革就無可抵擋。他和盧梭的啟蒙哲學蔚為風潮，促成了日後的法國大革命。張純瑛稱許伏爾泰是個不住在象牙塔裡的哲學家，生活多彩多姿，享受社交之樂，也不用艱深晦澀的文字撰寫哲學論述，而是以詩、劇本、小說、 傳奇等文學形式表達信念。

張純瑛認為伏爾泰的思想可幫助了解西方，以古鑑今。(講座截圖)

伏爾泰才華洋溢，卻也顛沛流離。他亦正亦邪的個性，仁慈慷慨的胸懷，嘻笑怒罵的寫作風格，在歐洲掀起從王室到平民的狂熱追隨風潮，而他毫無顧忌的放言高論也一再導致放逐、入獄、書禁的迫害，流放國外20餘年。

除了影響時代的思潮，他和同時期哲學家盧梭的恩怨、與才女侯爵夫人的情史也引人注目。當盧梭著作受到各國圍剿時，伏爾泰聲援他：「我可以不同意你說的每一個字，但我誓死捍衛你說話的權利」，以及相愛多年的戀人因有新歡而求去時，他的釋懷和祝福，都彰顯了他一生主張的寬容、自由精神。