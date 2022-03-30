北卡維克郡圖書館 更新審書流程

曾被維克郡公立圖書館系統下架的「性別酷兒」(Gender Queer)促成該系統重訂審書流程，並成立委員會，專門審查禁書請求。(取自Amazon網站)

北卡維克郡公共圖書館 系統(WCPL)1月時曾將一插圖露骨的禁書重新上架，引起民眾強烈反應。經過兩個月的籌畫，該系統日前宣布批准一項審書新流程，新成立的委員會，將負責審查維克郡公共圖書館所收到的下架申請。

WCPL去年12月曾將一本有關LGBTQ的書「性別酷兒」(Gender Queer)從圖書館藏書中下架，圖書館說明，該決定是基於書中的色情插圖，不是因為主題，但1月時又將該書重新上架，引發社區質疑。由埃文森(Jonathan Evison)所寫講述種族主義 的小說 「草坪男孩」(Lawn Boy)也頗受爭議。現在WCPL將使用新流程來重新評估這兩本書，以及其他收到下架請求的書籍。

郡圖書館館長瓦西里克(Mike Wasilick)說，WCPL在2005年創建原審書程序至今，社會已發生許多變化，是讓這個程序變得更開放、現代化的時候了。新的流程可確保他們在做決定前，有機會聽取不同方面的意見。「我們的使命是以一種明確、包容的方式向維克居民灌輸閱讀的愛，培養他們對知識的追求。」

新委員會由一名WCPL選書經理、一名選書員，和七名專業圖書館員組成，將審查該系統所有有關書籍轉移或永久下架的申請。凡對某出版物有疑慮者可向當地圖書館表達擔憂，如想進一步投訴，可填寫正式的「重新考慮架上書籍申請書」，由委員會進行審查。

這個委員會的圖書館員包括兩名成年人、兩名青年，和三名在爭議材料相關領域具專業知識者。他們將閱讀受質疑的書、收集資訊，並參考有關文件，包括美國圖書館協會提供的資訊、WCPL選書標準、評論、獎項、和該書相關的資料和時代趨勢、讀者提供有助重新評估的資料等，以決定該書去留。一旦發布最後決定，該書五年內不得再議。

自2012年以來，WCPL曾從書庫中下架過三本書，兩本是因為不當插圖，一本兒童故事書的內容令人不安。