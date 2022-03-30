提高安檢效率 亞特蘭大機場裝CT掃描器

亞特蘭大機場今年下半年度將在主要安檢站安裝新的CT掃描儀器，以改進安檢效率。(機場臉書)

每天有成千上萬的旅客，通過世界上最繁忙的亞特蘭大 國際機場 (Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)。該機場官員28日宣布，今年下半年度將在主要安檢站安裝新的CT掃描儀器，以改進安檢效率，使整個過程更加順暢。

CT掃描技術將更容易檢查出爆裂物，同時還能允許旅客在經過安檢站時，將不到容量限制的液體和筆記本電腦都留在背包內受檢。

「這個電腦斷層掃描X光系統不僅可生成3D圖像，讓安檢更準確，亦可為旅客通過安檢站提供了更高的效率，」美國運輸安全管理局(TSA)喬治亞州 聯邦安全總監Robert Spinden說。

這項最先進的設備目前已裝設在該機場南檢查站，給TSA預先安檢(pre-check)旅客使用。

此項系統預計將於10月開始安裝，工程持續約兩年。這項工作將分階段進行，每次關閉主要安檢站的四個通道。

Spinden提醒旅客，在安裝這套系統的期間，旅客最好提前計畫行程，提早一點到達機場，建議在起飛前兩小時前抵達，確保行程不會受到影響。