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全美租房最實惠城市 北卡洛麗排第十名

記者王明心／北卡羅來納州報導
洛麗名列全美十大租房最實惠大城市之一。即使如此，租金仍在持續上漲。(路透)
洛麗名列全美十大租房最實惠大城市之一。即使如此，租金仍在持續上漲。(路透)

房地產網站Realtor.com最近發布的報告顯示，北卡洛麗在今年2月份全美十大租房最實惠大城市中排名第十，儘管如此，洛麗地區的租金目前仍在持續上漲。

該報告指出，在美國50個人口最多的大都市中，洛麗擠入租金最經濟實惠城市的前十名單。不過該報告也說明，即使在這些租金較負擔得起的地區，「租金的增長速度也超過了收入，在工資中所占的比率也比以前更大。」

報告數據顯示，洛麗今年的整體租金中位為1561元，比去年的1300元上漲了20.7%。此外，數據中各種類別的房型，今年的租金增幅都比去年大，譬如單間公寓(studio)目前租金中位為每月1472元，一年內增長了26.6%；一房公寓的租金中位現為1440元，比一年前上漲了22.4%；兩房公寓的租金中位現在是1750元，比一年前的1440元上漲了21.7%。

如果去年簽下的租約是1300元，今年租金上漲20%，變成每月要支付1560元房租，對一些人來說，這可能意味著他們必須被迫搬出原本的房子或公寓。與此同時，維克郡的房地產市場也繼續飆升。WRAL電視台報導，該郡2月份房價中值飆升至42萬元，創下新高。

不只房價與房租頻創紀錄，根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)的最新資料，美國自2021年2月至2022年2月，通貨膨脹率為7.9%，達到40年來的最高點。其他消費品的價格也在上漲，尤其是食品和汽油。

租金 房地產 房價

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