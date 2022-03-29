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外科醫師培訓機構 夏樂設北美總部

記者王政賢／北卡羅來納州報導
外科醫師培訓機構Ircad將在夏樂設立美國總部。(Atrium Health網站)
外科醫師培訓機構Ircad將在夏樂設立美國總部。(Atrium Health網站)

總部位於法國的外科醫生研究和培訓機構IRCAD宣布，將在夏樂地區建立其北美總部。此將與即將建成的維克森林大學(Wake Forest)醫學院夏樂校區一起，在夏樂新創的「珍珠區」(The Pearl)建設第一座研究大樓。

IRCAD全名為「法國消化系統癌症研究所」(Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil Digestif)，專門提供微創手術技術培訓，並設有電腦科學和機器人技術的研究實驗室和研發單位，設計和開發診斷及手術工具，以改進和提高手術的安全。 IRCAD現在五個國家設有六個培訓中心，但仍尚未落腳北美。該機構每年培訓18個專科、7200多名醫生。

夏樂市的Atrium Health醫療集團總裁兼首席執行長Eugene A. Woods說，IRCAD將是塊「超級磁鐵」，吸引企業、醫生和外科醫生在進行培訓和合作。IRCAD還將幫助世界各地的教育工作者、學生、醫生、科學家、研究人員、企業家和投資者聚集到夏樂珍珠區。

虛擬實境(Virtual reality)是IRCAD最強大的資產之一。它目前的技術能將現實中患者的醫學圖像轉換為3D虛擬，為外科醫生真實地模擬手術執行過程。這也將領導未來使用機器人自動化某些手術過程。

新的IRCAD北美總部位於夏樂市中心的Baxter和McDowell街的交匯，預計將於今年中後期破土，最早可能於2025年啟用，屆時預計每年將吸引數千名醫療專業人員來到夏樂進行培訓和合作。

珍珠區是一個綜合用途開發項目，包括教育、零售、公寓、旅館和開放式社區空間，也將作為創業活動、研發的基地。在接下來的15年中，該區預計將創造超過5500個工作。

手術 醫學 教育

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