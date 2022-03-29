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亞馬遜設夏樂區配送中心 增400職位

記者王政賢／北卡羅來納州報導
亞馬遜計畫在北卡加斯頓郡(Gaston)再次擴張，興建配送中心。(亞馬遜網站)
亞馬遜計畫在北卡加斯頓郡(Gaston)再次擴張，興建配送中心。(亞馬遜網站)

亞馬遜(Amazon)計畫在北卡加斯頓郡(Gaston)再次擴張興建配送中心。根據貝塞麥市(Bessemer)經理James Inman表示，新廠占地65畝，將包括一個18萬平方呎的高科技配送中心，並將帶來超過400個新工作。

此擴張主要配合亞馬遜最近大力投資其訂單履行能力、開設更多倉庫和擴大當日送達(same-day delivery)服務。亞馬遜目前在北美經營96個配送中心，總占地4830萬平方呎，目前在北卡已有八個配送中心，夏樂新中心將是第九個，預計今年底左右啟用。

去年亞馬遜為求訂單履行花費了86億元，幾乎是2011年的兩倍，因此亞馬遜希望增加配送中心，並使他們能夠不倚賴UPS和FedEx為其分銷送貨。亞馬遜希望建立自己的全面分銷網路，並將美國郵政服務(USPS)作為其唯一可能的合作送貨機構。該公司甚至表示在不久的將來，採用無人機將貨物運送到客戶門口。

據TransImpact調查，北卡人在亞馬遜上購物的頻率很高，有69.89%的人熱中於在亞馬遜消費，遠高於許多其他州。而北卡有Microsoft、Dell、Cisco、SAS和甲骨文(Oracle)等科技公司都在此設立，頂尖的技術和人才、勞動力的充足也推動了該地區的電商發展。

亞馬遜 北卡 美國郵政

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