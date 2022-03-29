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沃爾瑪全球科技中心新據點 落腳亞特蘭大

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
沃爾瑪將在亞特蘭大開設其科技前哨中心。(公司網站)
沃爾瑪將在亞特蘭大開設其科技前哨中心。(公司網站)

零售巨頭沃爾瑪(Walmart)日前宣布，除了多倫多以及其他五個據點之外，也將在亞特蘭大開設其全球科技前哨中心(outpost)。不過，目前此投資案的許多細節仍未公布，包括其投資地點及其所創造的就業數。

該公司計畫本財年在所有全球科技前哨基地增加5000個工作崗位。第一輪招聘將包括網路安全、軟體開發和數據科學等領域，將提供140個全職工作。

沃爾瑪表示，之所以選擇亞特蘭大，是因為其不斷增長的科技影響力和多樣化的人才基礎，這兩個原因是許多大型科技公司搬遷到該市或在該市開設科技據點的主要考量。

亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)報導，沃爾瑪可能追隨其他科技公司的腳步在市中心投資，這是該市科技生態發展的核心所在。然而，新興的West Midtown也是個好的選擇，因為它將在2022年和2023年交付好幾座新的辦公大樓。

然而，沃爾瑪亦有可能會離開富頓郡(Fulton)，消息指出，本月巴克亥(Buckhead)扶輪社會議上，勇士隊發展公司(Braves Development Co.)總裁兼首席執行長 Mike Plant表示，他與某個財富100強公司洽談落腳於The Battery新辦公樓，該提案並已接近最後階段。

亞特蘭大和多倫多將加入其他15個沃爾瑪全球科技中心，包括奧斯汀和達拉斯、矽谷、西雅圖和北卡夏樂。

沃爾瑪 亞特蘭大 投資

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