抗新冠 挺台灣 世台總會疫後首聚亞城

北美洲台灣商會聯合總會合影。(記者林昱瑄／攝影)

世界台灣商會聯合總會於亞特蘭大 舉辦第28屆第二次理監事會議，26日上午在Omni Hotel at CNN舉行開幕式。今年的主題是「齊抗新冠、力挺Taiwan」，總會會長王德表示，由於疫情 影響，世總已兩年未在海外舉辦理事會，與會者共同祈禱全球早日脫離疫情威脅，恢復正常生活。

遠道而來的中華民國僑務委員會委員長童振源代表政府，感謝台商在各地做國民外交。他說，過去兩年雖然疫情肆虐，但台灣無論是在經濟表現或是民主自由上均成就非凡：包括過去兩年GDP增加2兆台幣、去年投資 率21年來最佳，高達26.83%；去年Freedom House自由評比上，台灣在亞洲排名第二僅次日本、經濟學人資訊社(EIU)的全球民主指數，台灣排第八，也是亞洲唯一入榜的「完全民主」(Full Democracy)國家。

他說，這些都要感謝僑胞的共同努力。僑委會日後將持續扮演重要角色，讓台商與台灣經濟更緊密結合。

蔡英文總統也透過影片捎來問候，她肯定世總成立跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)工作小組，積極推動支持台灣加入。她也表示，「投資台灣三大方案」將延長到2024年，歡迎台商朋友回來投資。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍說，台灣作為美國長期夥伴，在各個經貿領域互動非常頻繁，近來更有多地在台重開或新設辦事處，比如南卡。期盼在台美雙方政府共同努力下，最終能簽訂雙邊貿易協定，深化貿易交流。

喬治亞州聯邦眾議員布爾多(Carolyn Bourdeaux)說，她身為國會亞太裔美國人核心小組(Congressional Asian Pacific American Caucus)的成員，會持續為亞裔發聲，包括獲兩黨支持的反仇恨法案(anti-hate crimes bill)等。國會也正推動簡化移民工作簽證的法案，並加緊立法，強化在疫情受到嚴重考驗的供應鏈彈性，以利企業發展。

華府國際顧問公司總裁葉望輝(Stephen Yates)表示，他35年前首次到訪台灣，就感受到了台灣人民的熱情好客，對台的情誼也長存至今。台灣僅有2300萬人民，卻是美國的第八大貿易夥伴，雙方關係緊密，更是因為兩國擁有共同價值。他感謝全美各地的台灣社群、台灣政府和人民，在COVID-19期間對美國伸出的援手。他也舉近日俄羅斯入侵烏克蘭為例，鼓勵兩國友邦要在艱難時刻互相支持、協助。

其他到場貴賓還包括了喬州州參議員Matt Brass及Michael Rhett。另外包括高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦，以及美國前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等也錄製影片表達祝福。立法院院長游錫堃則發來賀電。