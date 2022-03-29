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聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

亞城看板／2022美東南區FASCA 開始報名

記者林昱瑄、王政賢

●2022年美東南區台灣海外青年志工(Formosa Association of Student Culture Ambassadors，FASCA)已開始報名，預計招收12至17歲在學學生。FASCA將以「領導、服務、文化、傳承」四大培訓主軸，透過學習實作，讓自小於海外生長的台灣僑民新生代，深入瞭解父母的家鄉，成為宣傳台灣之僑務外交小尖兵，並也能在人際及升學上加分。

2022年新生培訓訂在7月29日至31日於亞特蘭大僑教中心舉辦，將由慧智文教基金會進行整體規畫與培訓。報名詳情可上網：fascaatlanta.org/apply/。

美中經濟協會 4•3理財講座

●美中經濟文化協會(CAECA)將在4月3日(周日)下午4時30分至7時30分舉辦「美國稅不可怕！如何做最好的規畫」講座，邀請泛宇集團(TransGlobal)總裁胡正國(Philip Hu)主講，會後將舉行歡迎晚宴。地點在China Buffet，地址：4336 E Independence Blvd, Charlotte, NC 28205。報名請發短信至：(704)904-3806。名額有限，額滿即止。

升學 亞特蘭大

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