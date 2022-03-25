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蕭美琴見證阿州與台簽署教育合作備忘錄 並接受聯合友台決議文

亞特蘭大訊
左起為阿拉巴馬州州務卿John Merrill、阿拉巴馬州高等教育委員會副主任Robin McGill、駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍、駐美國代表處大使蕭美琴、阿拉巴馬州教育廳廳長Eric Mackey及州眾議長Mac McCutcheon。(經文處提供)
左起為阿拉巴馬州州務卿John Merrill、阿拉巴馬州高等教育委員會副主任Robin McGill、駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍、駐美國代表處大使蕭美琴、阿拉巴馬州教育廳廳長Eric Mackey及州眾議長Mac McCutcheon。(經文處提供)

中華民國(台灣)駐美代表蕭美琴大使於24日見證阿拉巴馬州高等教育委員會(Alabama Commission on Higher Education)及教育廳(Alabama Department of Education)簽署與台灣的教育合作備忘錄，並接受阿拉巴馬州眾議會議長Mac McCutcheon遞交參、眾議會通過的聯合友台決議文。

備忘錄簽署儀式在阿州州議會大廈舉行，由阿州高等教育委員會主任Jim Purcell及教育廳廳長Eric Mackey共同簽署，邀請蕭大使、州眾議長Mac McCutcheon、州務卿John Merrill、聯邦參議員Tommy Tuberville(R-AL)、聯邦眾議員Robert Aderholt(R-AL)、Barry Moore(R-AL)、Terri Sewell(D-AL)的選區主任、台籍教授、學生及僑領出席見證，後續將再換文，由台灣教育部完成簽署。

自2020年「台美教育倡議」啟動以來，台灣駐亞特蘭大辦事處轄區的肯塔基州及阿拉巴馬州成為全美率先與台灣簽署教育合作備忘錄的兩州，雙方將建立語文合作平台，推動華語、英語文教學及師生交流、師資培訓及辦理相關學術活動，以培養國際人才。

簽署儀式前，阿州參、眾議會全體一致通過聯合友台決議，支持與台灣推動雙語交流，並由眾議長Mac McCutcheon親自將該決議文遞交給蕭大使。該決議也聲援台灣有意義參與國際組織，呼籲美台進行雙邊貿易協定談判等。

教育部 阿拉巴馬州 中華民國

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