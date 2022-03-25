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北卡最有價值大學排名出爐 杜克7連霸

記者王政賢／北卡羅來納州報導

金融技術公司SmartAsset最近發布了「北卡最有價值大學」的分析報告，針對州內學校評估五項指標，包括獎學金、起薪、學費、生活成本和留校率(retention rate)，做出排名。杜克大學(Duke)連續第七年在此榜單中居首。

教堂山北卡大學(UNC)排名第二，北卡州立大學(NC State)第三，而成立較晚的夏樂北卡大學(UNC Charlotte)則排第七。

杜克大學為全美頂尖學府之一，有「南方哈佛」之稱。教堂山北卡大學是所公立研究型大學，是該州大學系統中最古老的學校。

北卡州立大學是所公立研究型大學，學生約三萬人，師資陣容堅強，有23位教授被選為美國科學院院士或美國工程院院士。

該校位於北卡首府洛麗市內，與教堂山北卡大學以及杜克相鄰，在三校間又有著名的研究三角園區(Research Triangle Park)，區內有生物技術中心、育成中心、研發中心及服務中心，不僅吸引了許多大企業來此設立研發單位或設廠生產，提供大量就業機會，也吸引了大量高科技人才到園區及大學服務，成為全美博士人口密度最高的地區。

不過，此排名僅限於綜合大學，夏樂地區的戴維森學院(Davidson College)並未列入，該學院是全美著名的文理學院之一，建校於1837年，位於夏樂市北郊戴維森鎮。

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