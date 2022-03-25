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喬州多所大學 取消提交ACT、SAT要求

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬州大學系統(University System of Georgia)本周宣布，今秋旗下26所學院、大學中的23所，將免除入學申請時，需提交ACTSAT成績的要求。

未參與此次免繳測試成績的學校包括喬治亞學院和州立大學(Georgia College & State University)、喬治亞理工(Georgia Tech)和喬治亞大學(University of Georgia)，這三所學校也是系統中學術競爭力最激烈的學校。大多數申請這些學校的學生都已提交了秋季入學申請書。

新規指出，申請者仍必須滿足其他入學要求，包括學校要求的最低平均績點(GPA)門檻：研究型大學為3.4，綜合性大學為3.2，州立大學為3.0。

若要申請喬州彩票資助的Zell Miller獎學金(該獎學金在該系統學校支付全部學費)，學生仍須提交ACT或SAT成績。至於該州彩票資助的HOPE獎學金，涵蓋了系統學校的大部分學費，申請者不需要ACT或SAT成績。

自疫情流行以來，由於管理此類考試存在著各種困難，許多大學陸續取消了申請須提交測驗分數的要求。

喬大系統的官員去年5月曾宣布，計畫恢復2022年春季及後續學期的提交考試成績要求。然而近日官員表示，由於許多申請者仍無法提出成績，因此今秋入學者仍將免除此要求。

ACT SAT 喬州

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