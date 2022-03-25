疫情顛覆生活 喬州職場各行各業發展巨變

COVID-19顛覆了日常生活，改變了全美消費者花費金錢和時間的方式，也推動了各地乃至喬治亞州的經濟轉變。儘管喬州 工作數量終於回到了疫情 前的水平，然而該州居民的職業選擇與市場需求，已經出現明顯差異。

亞特蘭大 憲報(AJC)報導，全美國內生產毛額(GDP)去年增長了10%，是2019年的兩倍多；消費者支出也上升。股票指數S&P 500儘管自去年12月以來有所下跌，但仍較疫情前上漲約27%；亞特蘭大都會區的房價去年飆升了20%以上。

這些趨勢推動了房屋裝修的支出，承包商或家得寶(Home Depot)等企業都因此獲利，其中家得寶去年銷售額飆升14%，首次突破1500億。

該州工資和薪水也普遍上漲，根據亞特蘭大聯邦儲備銀行的數據，平均工資以每年超過5%的速度增長。

然而，疫情造成了勞動力和材料短缺，減緩了貨物的生產和運輸，加劇了通貨膨脹。去年全美消費者價格指數(CPI)上漲了7%，超過了工資漲幅。

與2020年初時相比，喬州疫前與疫後的生活型態，已經有很大的轉變。

例如疫情爆發後，許多員工改成在家工作，這種趨勢仍在持續，有些人可能永遠不會再返回辦公室，也不會去餐館吃午餐或下班到酒吧喝酒。

因害怕病毒，民眾減少了健身房、劇院、音樂會和美髮沙龍等的花費，但花更多錢購買可送貨到府的商品。

商務活動不是停辦，就是改在Zoom上進行，原先預定的航班、租車或飯店也跟著取消。

所有這些都反映在消費者支出和招聘中。即使工作總數可能與疫情之前雷同，但其中的組合已發生了巨變。

線上購物的激增使支出項目從服務流向商品，刺激了物流業的招聘。總體而言，喬州的卡車司機比疫情前增加了約9%，UPS的收入猛增。而沙凡納港(Savannah)新增了數百名工人，且正進行大規模的擴建。過去四年中，亞特蘭大都會區的倉庫空間擴大了16%。

喬州人消費食物的場所也發生了變化。根據哈佛大學研究人員所做的Opportunity Tracker研究指出，與疫情前相比，食品雜貨的消費增加了約15%，但餐廳和旅館的支出下降了23%。

在疫情前，喬州有大約1萬9000家餐館，雇用了約50萬人。喬州餐廳協會(Georgia Restaurant Association)首席執行長Karen Bremer表示，其中大約4000家現已永久關閉，其他則依賴外賣業務，總體員工數減少了約九萬人。

擁有20個地點的Marlow's Tavern共同所有人John Metz表示，餐廳正逐漸恢復疫情前的收入，但利潤不斷縮水。

他說，食品成本上漲了「幾個百分點」，勞動力成本高出10%到15%。許多餐館轉向外賣意味著外賣容器需求飆升，這些物品的成本增加了一倍或三倍。

在亞特蘭大，旅館及航空業歷來是經濟的重要組成部分。但根據勞工統計局的數據，在航空運輸部門工作的喬州人數比疫前少了8%。達美航空(Delta)預計業務要到明年才會全面反彈。

建築業、休閒和旅館業都在裁員。

相比之下，過去六個月招聘強勁的行業包括科技業，以及政府、物流和製造業職位，醫院也一直在招聘。