資深房地產經紀人金萌新 Gina Chin 加入Virtual Properties Realty 讓陽光+新科技給予客人更好服務

金萌新Gina Chin(右)與妹妹Judy一起加盟Virtual Properties Realty公司。

亞特蘭大 資深房地產 經紀人金萌新(Gina Chin)，為了更好的服務客戶，最近轉到Virtual Properties Realty旗下，希望運用該公司線上實境看房的高科技工具，幫助客人找到適合自己的住宅和商業地產。Gina深信「科技始終來自人性」，希望冰冷的科技，加上她陽光的人格特質，及對房地市場的敏銳觀察力，讓客戶愉快又有信心地尋找一個能長久安定的優質房產。

建立於1999年的Virtual Properties Realty公司，是家總部設立在亞特蘭大、深耕於本地的大型房地產公司，增長快速，評價良好，多次被亞特蘭大憲政報AJC和亞特蘭大商業紀事報Atlanta Business Chronicle評為房地產經紀人首選任職的房地產業公司。

從Virtual Properties Realty公司的名字「Virtual」，便可知其對線上實境觀看房產的優勢。不過該公司並非因應新冠病毒疫情，才跟風推動網路線上觀賞房地產。他們早在20年多前成立之初，就預知未來發展趨勢，科技裝備展示系統，從而成為喬治亞州首批為其房源進行 Virtual Tours 的先鋒。

除了最新科技和工具可為客人提供線上實境看房的好處之外，Gina說，Virtual Properties Realty為旗下經紀人提供非常豐富的訓練，還有強大的後勤團隊，隨時隨地跟得上時代的快速腳步。而公司的強大網路功能，更可提供華人從中國、台灣、香港、韓國、東南亞等世界各個角落有如實境般看房的線上服務。

就如同手機廠商Nokia一句非常著名的箴言：「科技始終來自人性」，Gina的服務不僅僅依靠工具，還有她溫暖的陽光人格特質。她善解人意又帶著慧黠的眼神，充滿了自信與溫和的談吐，能夠很快地化解人與人在初次見面時的陌生，在不知不覺中拉近了彼此的距離。因著她的人格特質，大多數她的房地產客人很快地就會喜歡她，和她成為朋友。

台灣大學經濟系畢業的高材生Gina，從小在韓國長大。畢業後隨父母移民到美國，在亞特蘭大幫助父母、先生經營餐廳，她不僅精通中文、韓文、英文，經濟學專業的培養和勤奮工作，養成她對生意的敏銳觀察力，使得她對亞特蘭大房地產市場、商業地產買賣、特別是餐飲業非常了解。她會分析研判哪個街道適合經營餐館，哪個地點不適合開餐廳，哪個城市的餐廳容易盈利，如數家珍，頭頭是道。

Gina表示，她會幫忙客人找尋適合的住宅，也從事商業買賣的仲介，並且會協助客人貸款。她指出，每一個人都需要有自己的屋簷來遮風避雨，這個安全的居所就是家，她會以專業的知識幫助客人，尋找一個能長久安定的優質房屋。她歡迎對房地產投資、購屋自住的朋友與她聯絡。她的電話是678-492-3412，郵箱是[email protected]，微信 ：ginachin5430，辦公室地址：2750 Premiere Pkwy, #200, Duluth, GA 30097。