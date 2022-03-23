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北卡大設基金會 研究社媒對青少年影響

記者王明心／北卡羅來納州報導
科技產品和社媒使用可能會影響孩童的大腦開發。(美聯社)
科技產品和社媒使用可能會影響孩童的大腦開發。(美聯社)

教堂山北卡大學(UNC)最近從溫斯頓家庭基金會(Winston Family Foundation)得到1000萬捐款，成立了一所研究中心，將專門研究科技和社交媒體對兒童大腦發育的長期影響。

根據北卡大學官網，該基金會總監小溫斯頓(James Winston Jr.)本身在成癮研究領域擁有數十年經驗，他看到了電子用品使用和成癮之間的強大關聯，曾於2018年與該校合作啟動「科技與青少年大腦開發計畫」，發現科技和社媒與青少年心理健康的關係需要關注，不僅要給家長更多的教育，也需投注在與這個趨勢相關的神經生物學科學，因此建立了這個中心。

美國心理學會的首席科學官Mitch Prinstein、該校心理學和神經科學傑出教授John Van Seters，以及該校心理學和神經科學副教授Eva Telzer將擔任新中心的聯合主任。初步研究表明，青少年每天花在手機上超過八小時，其中很大一部分時間是在社交媒體上。該中心將進一步探索青少年上網行為和一系列心理健康之間的關係。

溫斯頓說，他們已經發現科技產品使用和社交媒體消費改變了神經生物學的發展，可能會對健康有害，包括注意力無法持久、缺乏同理心和批判性思維的報告，均大幅增加，由此顯示家長、教育工作者和護理人員需要更多這方面的資訊支援。

該團隊將致力於教育、推廣、研究、公共衛生和青少年參與五個方面的使命。

這筆捐贈還在心理和神經科學學系資助了一個溫斯頓家族傑出教授職位、提供種子資金，讓該校增加兩名助理教授、擴充一個研究團隊、兩名資料分析師，以及額外的工作人員，以加強戰略夥伴關係和教育推廣。

溫斯頓家族過往曾資助該校許多類別的專案計畫，家族先祖就讀該校的歷史可追溯到150多年前。

教育 心理健康 北卡

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