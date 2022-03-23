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亞城房價增幅都會區12郡之首 30297、30111漲最多

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞城都會區的30297、30111兩個郵遞區號，兩年以來房價中位數漲了67%。(美聯社)
亞城都會區的30297、30111兩個郵遞區號，兩年以來房價中位數漲了67%。(美聯社)

疫情流行以來，亞特蘭大都會區的整體房價持續上漲。Zillow數據顯示，自2020年3月以來，位於Forest Park的30297郵遞區號，以及包括Austell和Clarkdale在內的30111郵遞區號，其房價中位數均上漲了67%，增幅高居亞城都會區12個郡之首。

這兩個地區均位於285號州際公路外圍的郊區。Forest Park位於克萊頓郡(Clayton)，就在亞特蘭大國際機場以東。Austell則位於卡布郡(Cobb)與道格拉斯郡(Douglas)的交界。

在亞特蘭大市內，Westside的30314郵遞區號其漲幅最大。兩年以來，房價中位數已上漲了56%，從不到19萬7000元到超過30萬元。

在Forest Park的30297郵遞區號，其房價中位數從疫情前的約9萬5000元飆升至2022年2月的近15萬6000元。其漲幅與克萊頓郡整體情況一致，亞城都會區中排名前13的房價增幅最大地區中，多達七區位於該郡範圍內。其價格上漲與克萊頓郡激增的開發計畫相關。

亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)報導，根據Floyd Realty Advisors的經紀人Renita Gwyn的說法，Austell長期以來是卡布郡的「隱藏寶石」。Gwyn說，該地擁有價格相對實惠的房屋和土地。

但由於首次購房者被亞城都會區其他地區的高房價拒之門外，越來越多人將目光轉向Austell。外州外投資者也發現該地房價相對低廉，具有吸引力。Gwyn說，這是購房者的兩大主力。

Austell的房價中位數已從兩年前的約14萬7000元飆升至上個月的近24萬2500元。房屋在上市前通常就會收到好幾個買家出價，並且通常都高於賣主定價。

Gwyn說，她很高興看到當地房產市場繁榮，但另一方面也很擔心首次購房者很有可能錯過置產良機，「首次購屋者在拿到抵押貸款的預先批准信時，通常很高興以為勝劵在握，殊不知現在大多時候，預先批准信根本不夠看，因為要搶到房屋，可能還要比買家定價多付好幾萬元才能成交。」

房價 亞特蘭大 疫情

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