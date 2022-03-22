坎普簽署 喬州汽油稅停徵至5月底

喬州州長坎普簽署法案，5月底前將暫停課徵汽油稅。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)上周五簽署了法案HB 304，該法案將在5月底前，暫停喬州 課徵的汽車 燃油稅(motor fuel tax)。該法案之前已經獲得喬州參眾議會全票通過。

喬州每加侖汽油徵收18.4分的聯邦稅和29.1分的州稅。許多郡及市也自行徵收稅款。聯邦柴油稅為每加侖24.4分，而喬州柴油稅為每加侖32.6分。HB 304還將減少喬州對航空燃油、液化石油氣和其他燃料(包括壓縮天然氣 )的徵稅。

由於目前加油站所販售的汽油，早在進貨時就已經被課汽油稅，因此新法簽署執行後，消費者可能需要一段時間，才能感受到此法案減少的經濟壓力。

暫停徵收汽油稅估計會使該州損失高達4億元。共和黨計畫使用上個預算年度約12.5億元的剩餘盈餘中的一部分，逾11億元的州所得稅退稅彌補可能的經費缺口。

坎普並可通過行政命令延長稅收減免，但須由議會批准。坎普在2021年油管關閉期間曾減免了天然氣稅，前州長迪爾(Nathan Deal)則曾多次暫停天然氣稅。

喬州的民主黨聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)一直在推動聯邦政府暫停徵收汽油稅，以回應民眾對於油價飆漲的不滿。

根據美國汽車協會(AAA)的數據，17日全美一加侖汽油的平均價格為4.27元，在喬州是4.22元，相較於前一周持續緩步下跌。