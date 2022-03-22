靠蜱蟲傳播 Heartland病毒喬州現蹤

研究人員在喬州的孤星蜱身上，發現了可能致命的Heartland病毒。圖為成年的雌性孤星蜱。(CDC網站)

聯邦疾病控制和預防中心(CDC )近日表示，2009年在密蘇里州首次發現，會致命的Heartland病毒，已在喬治亞州的蜱蟲身上被發現。

此病毒不是通過呼吸傳播，而是通過血液傳播。愛默蕾大學(Emory)的研究人員在喬州 的孤星蜱(lone star ticks)中發現此病毒。

目前至少有一名喬州人被感染，且已經病故。雖然尚無法確定此病患是在哪裡遭感染的，但由於此報告中發現孤星蜱身上帶有Heartland病毒，愛默蕾大學副教授Gonzalo Vazquez-Prokopec說，此人很可能是被蜱蟲叮咬所感染。

CDC稱，自2009年發現Heartland病毒以來，已在全美11個州、主要在中西部，發現了約50例病例。然而，由於該病毒並不常被檢測 出，患者往往病重才尋求醫療幫助，科學家懷疑還有更多的輕度或中度病例未揭露。

Vazquez-Prokopec說，民眾雖不須太過恐慌，但這種病毒對於有健康狀況的人來說，可能會致命。「民眾應保護自己免受蜱蟲叮咬，直到我們對於該病有了更完整的了解。」

衛生人員提醒民眾，進入樹林或長草地時，最好穿著襪子和長褲蓋住皮膚，以防蜱蟲附著。走出樹林時，應檢查腳上及腿上是否遭蜱蟲叮咬。蜱蟲最肆虐的時期是從春季一直到秋季。

蜱蟲很小，儘有像芝麻或小麥粒一樣。而成年雌性的孤星蜱因在背上有個點，因此被稱為「孤星」。

Vazquez-Prokopec的研究人員表示，目前在收集的每2000隻蜱蟲中，僅發現約有一隻帶有Heartland病毒。然而，一隻雌性蜱蟲一次可產下數千個卵，民眾仍不應掉以輕心。

該研究團隊表示，他們近日正積極防範Heartland病毒傳至剛在喬州出現的亞洲長角蜱(Asian longhorned tick)。