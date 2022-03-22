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亞裔尹茂達、Ben Vo10年奔走 喬州准售空心菜

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
農業廳廳長Gary Black(左四)宣布，在獲得許可證之下，現在喬州可合法販售空心菜。右一為陳徽儀，左二為Ben Vo。(陳徽儀提供)
農業廳廳長Gary Black(左四)宣布，在獲得許可證之下，現在喬州可合法販售空心菜。右一為陳徽儀，左二為Ben Vo。(陳徽儀提供)

在已故的圓愛康樂中心董事長尹茂達(Alfred Yin)和City Farmer's Market越南裔負責人Ben Vo十年來的請願奔走下，喬治亞州農業廳上周宣布，即日起只要拿到許可證，就可以在喬州合法販售空心菜(water spinach，又名Ipomoea wateraca)。

空心菜是許多亞裔餐桌上不可或缺的食材。(鄭惠媚提供)
空心菜是許多亞裔餐桌上不可或缺的食材。(鄭惠媚提供)

農業廳指出，空心菜在全球許多地方被普遍食用，尤其是亞洲。但由於空心菜生長具高入侵性，因此受到美國農業部(USDA)和許多州的監管。不過，在加州、佛羅里達州、夏威夷州和德州，只要拿到許可證者，就可合法銷售或種植。

尹茂達的遺孀，現任圓愛康樂中心董事長陳徽儀(Wooiyi Yin)表示，空心菜是許多亞裔最鍾情的蔬菜，但由於該植物在水中極易到處生長，多年來被喬州法規禁止販售及種植。

雖然法令不允許栽種、販賣，但事實上私下種植或交易存在多年，不僅政府因此損失銷售稅收入，加上私下交易不受監管，民眾權益及食品安全也承受極大風險。

奔走十年，喬州終開放在獲州許可下可販售空心菜。右起為Ben Vo、陳徽儀，農業廳...
奔走十年，喬州終開放在獲州許可下可販售空心菜。右起為Ben Vo、陳徽儀，農業廳廳長Gary Balck。(陳徽儀提供)
已故的圓愛康樂中心董事長尹茂達是推動此次喬州空心菜銷售合法的推手。(記者林昱瑄／...
已故的圓愛康樂中心董事長尹茂達是推動此次喬州空心菜銷售合法的推手。(記者林昱瑄／攝影)

2012年，尹茂達與Ben Vo蒐集了約500份簽名，向州議員馬林(Pete Marin)提出請願，希望能夠修改法令，讓空心菜可合法販售及種植。經過多年來的努力，加上多位亞裔議員及團體的奔走，終於成功讓空心菜銷售合法。

喬州農業廳廳長布萊克(Gary W. Black)表示，在審查了農業部和德州的害蟲風險分析，並與他州分享交流後，該廳核准了空心菜可在喬州出售。他鼓勵商店和餐館向拿到農業部PPQ-526許可證的廠商購買空心菜。

迄今為止，美國農業部已批准三張於喬州販售空心菜的許可證，預計還會有更多張執照發出。

協助推動此案的菲律賓裔喬州州議員Marvin Lim表示，其選區谷內郡(Gwinnett)是喬州亞裔比率最高的區域，尤其是東南亞裔。此次空心菜銷售合法，彰顯喬州提供與亞洲多元文化相對應食物的重要性，亞裔社群也因此受益。

農業廳廳長Gary Balck(左)與陳徽儀。(陳徽儀提供)
農業廳廳長Gary Balck(左)與陳徽儀。(陳徽儀提供)

根據佛州魚類和野生動植物保護委員會(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)網站顯示，由於水耕空心菜生長速度極快，並會產生高度纏繞的植被，阻礙排水及水流；並可能取代了原先在水域中對魚類及水生動植物很重要的原生植物。根據佛州法律，空心菜需在經該州農業及消費者服務部門(Florida Dept. of Agriculture and Consumer Services)監管下才可耕種。

陳徽儀表示，若在法規監管下，以土耕種植法應可解決空心菜入侵水域的問題。目前，喬州尚不允許種植空心菜。然而，農業廳人員表示正在制定合法栽種空心菜的相關法規，預計今年稍晚公布。

右起為陳徽儀，菲律賓裔州議員Marvin Lim，Ben Vo。(陳徽儀提供)
右起為陳徽儀，菲律賓裔州議員Marvin Lim，Ben Vo。(陳徽儀提供)

喬州 亞裔 農業部

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