「倦怠」喬州逾2成新進教師考慮離開教職

喬州一項針對教育工作者進行的調查顯示，有20%以上的新進教師考慮在五年內離開教職；(美聯社)

喬治亞州教育 工作者專業協會(PAGE)近期針對教育工作者進行的一項調查顯示，有20%以上的新進教師，考慮在五年內離開教職；而去年此比率僅12%。

大約有4600名的學校教師、輔導人員與行政人員參與回覆了這份問卷。

協會的資深政策分析師薩格斯(Claire Suggs)表示，「很多教職員說，為了彌補人手不足，他們需要兼任很多工作，因此很難提供學生所期待的服務與教學品質。」

一名叫Nikki的老師說，她考慮在本學年結束後離開教職，不是因為管理人員、校長或學校文化不好而離開。「我們會離開是因為學校以外的因素，導致我們無法好好幫助學生。」

她用「我們」兩個字，是因為不僅僅她要離職，而是同時有好幾個來自一個臉書教師社團成員者都計畫離開教職。Nikki說，疫情 惡化了老師不想繼續教學的問題。

她表示，疫情前她教的四年級學生為應付學校課業已經力不從心。「這兩年來，疫情使學生的學習打了折扣，但課程還是一樣困難，相關單位沒有任何合理調整，沒有考慮到孩子們過去兩三年來無法法接受正常的學校教育」，她說，現行作法讓教育工作難上加難。

有20年左右教師經驗的受訪者說，很多人將「倦怠」列為他們考慮離職的原因之一。

該報告也詢問教師是否會建議其他人從事教職，結果有半數以上的表示不會建議。

薩格斯表示，官員們必須找到新的方法來加強尋找師資，尤其代課老師和校車司機需求更急迫。

喬州 在2020年有91%的教師留任，教師流失多年來一直是全美和喬州關注的議題。喬州教育當局2015年的一份報告顯示，該州將近一半的新進教師在五年內離職。最近的一項全國調查顯示，55%的教師考慮提早離開教職。更有甚者，由於入學率低，一些大學不得不暫停或關閉教師培訓計畫。

喬州立法者擬採一些法案試圖加強師資培訓管道。其中一條新法案建議，教師若同意在某些學校任教，得以申請3000元的稅收抵免。議會也在考慮通過一項法案，讓退休教師重執教鞭，同時仍可領取福利。