小心面對今年報稅混亂與延遲退稅地雷！三角會計師事務所全美近百名資深專家幫忙解決稅務難題

美國三角會計事務所亞特蘭大辦公室位於Duluth的大中華超級市場內。

報稅 季節已經開始，納稅人今年報稅必須特別小心，因為2021稅率、標准扣除額、和海外資產申報等，都與前一年不一樣！再加上國稅局拖延的之前退稅 都還沒有處理完，預估憂今年延遲退稅情況會相當嚴重。這時一定要有專業、又能隨時更新資訊的美國三角會計事務所(Triangle Accounting, Inc)，為您量身打理稅務問題。

據銀行利率公司(Bankrate)市場調查數據顯示，三名納稅人中，有一人會擔心今年的退稅額會縮小；四名納稅人中，就有一名擔憂今年退稅將延遲。因為今年延遲退稅情況似會相當嚴重，除了國稅局還有2021年稅單未處理外，還面臨人手不足、稅法改變、報稅軟體問題、資訊混亂等多重挑戰。然而很多家庭都仰賴每年的退稅，有人拿來用於平日開銷、有些人繳欠債、也有人是放入理財規劃，倘若延遲收到退稅或甚至縮水，將會影響到大批納稅人的日常生活。

總部設在北卡Cary的美國三角會計事務所，由總裁牛志文率領，會給予全套專業稅務的服務。該事務所成立以來，處理大量稅務局查稅案，並已在亞特蘭大、紐約、洛杉磯、西雅圖、夏洛特、達拉斯、阿拉巴馬等大城市開設分公司。同時還開辦了國際稅務服務，在北京、上海、深圳、銀川有三角會計的分公司，接待來自中國和港澳台的投資 者。

該事務所有22年美中跨境財稅經驗，近百名資深會計師為全球華人提供全美50州的專精業務。業務包括：

‧美中跨境公司、電商、非營利機構和個人的財務、稅務諮詢和審計等。

‧公司注冊＆解散、收購、資產評估、調查。

‧在美上市前稅務諮詢、整帳、抗辯和申述。

‧IRS國稅局和州稅務局查帳、申訴、交涉欠稅、和解與抗辯。

‧跨境財稅、解決追稅案件、銀行帳戶凍結。

‧新移民跨境稅務、個稅、及海外資產申報。

‧贈與稅、遺產稅、保險、信託、理財規劃。

‧外國人投資美國地產的報稅、退稅、1031延稅交換辦理。

‧遠程開立美國的個人和公司銀行帳戶。

‧申請稅號(ITIN、EIN、Sales tax ID)、商標注冊、專利，代算薪水等等。

由於今年報稅難度遠高於從前，因此更需要精通美國聯邦及各州、和國際稅務的美國三角會計事務所幫忙解決稅務難題。這家會計師事務所的創辦人牛志文，身兼美中經濟文化協會常務副會長、美中華商投資發展總會會長，美國紹爾大學教授、校長中國事務助理、中國西安科技大學等四所大學的客座教授，同時還是多家大型企業、EB5項目公司、大型移民公司的美國財稅顧問。牛志文致力於研究美國稅法，多年來為餐館業主和各公司奔走於各級政府之間解決政府查稅案。他還以其成功贏戰案例著書，出版了「中餐館如何應對查稅」一書。

歡迎個人及公司洽詢美國三角會計事務所，其在亞特蘭大的辦公室位於Duluth的大中華超級市場內，電話：770-813-8838，地址：2300 Pleasant Hill Rd., Ste B6, Duluth, GA 30096。