房屋保險要買嗎？ 歡迎有志人士一起參與優秀 AMFAM 團隊

作者專業保險經紀人Belinda Shu

•如果你有貸款 ，是的，一定要買！

•如果沒有貸款呢？更是要買！你幾乎一輩子的積蓄都投在了這上面，難道你要等意外發生時，再重新供一套房嗎？

房屋保險 (Homeowner Insurance 或 Hazard Insurance)：一般指買房者為自己房子購買的保險，為最基本的保險。主要保障屋主在房子遭遇意外或突發災難時，可得到補償理賠來降低因災害造成的財產損失。

小貼士：房屋保險主要保賠火災對房屋造成的損失，故也有人稱之為火險(Fire Insurance)。每一個房屋保險包含兩大部分：property財產險 和 liability責任險。但其實房屋保險亦保賠許多其它原因(如水患，風災等)對房屋或個人財產造成的損失，以及客人甚至路人發生的意外(即責任險)。但是前提是作為業主/房東，您必須要做好房屋的維繕工作。因為保險不補償房子自然老化後必要的翻新費用。

財產險：dwelling/building 建築物。如果是自住房，還包括個人財產，簡單說，就是所有你搬家可以帶走的東西。

責任險：很多人會問，為什麼房子保險也有這部分呢？

房子是不會到處走，但是主人，甚至包括房主的配偶和孩子會啊！你家的寵物會啊！你的狗在公園咬傷他人，這會導致牽連責任險發生——這也是為什麼保險公司要知道寵物狗的品種。

此外屋主的疏忽會導致責任險的發生。如你的游泳池的圍欄沒有上鎖；如你的客人在你家受傷了，證明是你的疏忽。看過美劇 CSI的也許記得有個情節，孩子在家開party，結果deck上人太多，超重而塌倒，導致多人受傷甚至死亡。這會是誰的責任呢？僅僅從責任險一部分來講，在訴訟成風的美國，就是必不可少的。

希望大家安全投保，投保安全。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC) 提供。美國家庭保險集團 American Family Insurance(AMFAM)專業保險代理人舒Belinda女士，過去9年中，連獲AMFAM全美範圍內的所有最高榮譽獎項，累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單. 如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM 在GA最大的保險代理處。如果你想加入一個能給你更好發展空間的團隊，請把您的簡歷發到[email protected]。