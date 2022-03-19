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五種預防健康詐騙的方法

亞特蘭大訊
(FTC提供)
(FTC提供)

國民每年花費數十億美元購買保健品，希望能強身健體。然而，大部分的錢都落入不良商家口袋裡，他們做出的虛假廣告不僅勞民傷財甚至損害健康。因此，在您購買補品或保健品之前：

•務必先諮詢醫師。即使保健品聲稱已獲得聯邦藥物管理局（FDA）批准，它仍可能和您的處方藥產生相互作用，降低或增強處方藥性。請事先諮詢您的醫師看是否可以添加保健品到您的治療方案。

•請勿未經諮詢醫師而擅自停用處方藥。您的醫師了解您的健康史，知道哪些才是適合您病情的正確治療方法。

•網上搜索查證。可上網輸入保健品或產品的名稱，加上「評論」、「投訴」或「詐騙」等關鍵詞進行搜索，如果發現有保證產品有奇效的言論，很可能是詐騙。

•避免購買「保證效果」的產品。陌生人不知道您的身體會對產品有何反應。

•「天然」不代表安全或有效。事實上，「天然」也可能意味著有害或無效，而且，一些「天然」產品可能會干擾醫療專家推薦、經過驗證的治療方法。

想了解更多詳情，請通過網站ftc.gov/health查詢。如果您發現任何詐騙行為，可通過網站ReportFraud.ftc.gov向聯邦貿易委員會舉報。

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