華醫伍永基 參選維克郡第3區校董

伍永基醫師(Wing Ng)痛心維克郡一些學校將家長們拒之門外，要致力讓家長有發言權。(記者王明心／攝影)

北卡 三角地區又見第一代華人投入競選。伍永基醫師(Wing Ng)登記成為維克郡第三區學校董事會董事候選人，希望以其能力和經驗，確保學生獲得均等發揮潛力的機會，並讓家長在學區董事會有發言權。

伍永基在香港出生，9歲隨家人移民來美，在洛麗行醫17年，現任職維克醫院，專門治療創傷性腦損傷。他致力於治療及宣導殘障人士的福祉，以及華裔 在北卡的權益，曾是北卡發展殘疾委員會副主席，現在是薩爾瓦多傳教士組織「漢娜之手」 (Hannah's Hand)的董事會成員，也是北卡亞裔聯盟(NCAAC)副主席。

他將自己的成功歸功於美國卓越的公共教育 。從小受益於公共教育的他，現在是兩個女兒的父親，身負維護美國良好學校教育使命，也深刻理解父母在支持子女所面臨的挑戰。

伍永基醫師(Wing Ng)在州議會上作證，指出唐氏症孩子應該擁有和別人一樣的生存權利。(取自會議影片)

他的理想和同理心來自於獨特的職場和生命體認。他身為創傷性腦損傷專科醫師，看到儘管許多病人嚴重到似乎很難重獲有品質的生活，父母還是懇求他給孩子一個奮鬥的機會。他說沒有一個醫生能完全準確預測事情發展，即使不知最終結果如何，他總是努力協助病人爭取任何翻轉的可能。

有一個唐氏症女兒的他，深覺每個孩子都該受重視，都有權利擁有幸福生活，而不應被放棄。他說，事實證明女兒不只帶給他們快樂，也常感動身邊的人。養育女兒的經歷，促使他和妻子四處奔波，支持HB 453「人類生命非歧視法案」，呼籲讓唐氏症孩子有權利生存，而不是在胎內時因被診斷出病症就無法來到人世。

他相信透過努力工作、堅持不懈和追求卓越，每個人都能有所作為。公校董事會不僅應力促學校灌輸這個教育願景，還應盡力縮小學生背景差距，讓所有學生都有同樣機會發揮潛力。

他以身為華裔美國人為榮，希望孩子們從公正敘述中學習歷史，也為自己的文化背景感到自豪。他要在不涉及政治議程的情況下，將公民、美國和世界歷史帶回課堂。他說是時候用真理和知識把人民團結起來，而不是以種族來分割。

他痛心維克郡一些學校拒絕讓家長到孩子們的教室擔任志工，而課程不透明，致使家長對一些課程內容毫不知情。他的使命是讓家長有發言權，結合老師和家長的力量，一起給該郡孩童獲得成功的最好機會。