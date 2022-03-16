北卡華人應對高油價：減少開車出門採買、避免上餐館

同一家好市多(Costco)兩年前油價才一塊半(網友LZ提供)，現在一加侖已超過4元，加油民眾大排長龍。(記者王明心／攝影)

北卡汽油價 格節節飆升，洛麗電視台WRAL指出，自2008年美國陷入經濟衰退以來，油價從未如此昂貴過。面對油價飆高，當地華人有的倍感無奈，也有人說要節衣縮食、減少出門來因應增長的開銷。

自上周總統拜登(Joe Biden)宣布禁止進口俄羅斯石油後不到24小時，油價一夜間飆升。北卡零售商協會預測一般商品的價格也會跟著上漲。

華人陳翰儀說，其實食品和生活日用品上的價格上漲已有一段時間。她從一開始的驚訝、瞠目結舌，到現在是半麻木心態。她說，世界情勢如此，只能順應調整，避免過度開支，譬如減少一周多次外出採買、安排必要性外出和採買在同一行程、減少餐廳外帶等非必要性花費等。

她覺得雖然要比以前多精打細算，但想到烏克蘭人民的遭遇，也沒什麼好埋怨不滿的。

每天得開車60哩去上課的許老師，平均一周要加兩次油，在油價未漲前不覺得負擔重，現在油價節節上升，每次加油的花費不斷提高，令她膽顫心驚。

在家上班 的林建妤雖然不必開車通勤，但每天得接送孩子跨學區上課及參加活動，現在她把車加滿油，要比以前多付20幾塊，讓她不得不減少外出行程；而油價也帶動其他物價上漲，使她安全感減少。現在她希望公司允許繼續在家上班，以免又多出一筆加油費用。

對不必上班也不用接小孩的退休 族，油價上漲依然對生活造成衝擊，去年剛自投資公司退休的萬自弘原本慶幸忙碌了大半輩子，終於可以四處走動、做義工、戶外運動；沒想到現在油價激漲，花費陡增，要維持原本退休規畫，只好節衣縮食因應增漲的生活成本。

退休不久的吳舜靖說，本想買台房車到處旅遊，現在也只好打消這個念頭。她說，不管油價多高，近距離的開車行程還是照常，畢竟日子還是要過，總不能每天悶在家裡。

WRAL提供所在地區的汽油最低價查詢：bit.ly/3taOxm6。