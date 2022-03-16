台外交部與NGO攜手 「台灣性別平等周」重磅登場

3月是聯合國 「第66屆婦女地位委員會」大會(CSW 66)的舉辦時間，中華民國(台灣)外交部近年與非政府組織「財團法人婦女權益促進發展基金會」(婦權會)共同規畫辦理「台灣性別平等週」女力外交專案，執行兩年以來，網路聲量節節升高，成功吸引國際社會矚目。今年配合CSW 66「氣候變遷 、環境暨減災風險政策及方案達致性別平等與女性賦權」的主題，除了舉辦國際性「氣候正義領袖論壇」線上論壇及協助我NGO參與NGO CSW平行會議外，亦擴大節目規模及規格，日前也推出一場「女力之夜」實體活動，為「台灣性別平等周」亮麗揭幕。

「女力之夜」於8日婦女節當天晚間在台北賓館舉辦，由外交部吳釗燮部長主持，蔡英文總統也出席發表短講，友邦帛琉副總統及美國女性政要也錄影致詞，分享國家推動氣候變遷的經驗。當天影片連結：fb.watch/bMqvWi5mSd/。

今年的線上國際論壇主題為「氣候正義領袖論壇」，邀請了美歐亞等多位國際重量級貴賓與會，共分為政治領袖論壇、專題演講及NGO領袖對談三大場次。

在政治領袖論壇場次，經濟部王美花部長與國際分享台灣鼓勵女性參與及推動乾淨能源領域的相關政策措施，英國綠黨前任黨魁班奈特爵士(Natalie Louise Bennett)分享綠黨的環保政策倡議，友邦馬紹爾群島內閣新秀教育部 長卡布婭(Kitlang Kabua)也發表演講闡述太平洋島國當前面臨的嚴峻氣候挑戰。NGO領袖對談則由美國「人類影響學會」(Human Impact Institute)創辦人兼執行長Tara DePorte、帛琉環境保育團體Ebiil Society的執行長Ann K. Singeo，以及有「臺版氣候少女」美譽的王宣茹，分別分享及交流推動環保及氣候變遷的心路歷程及寶貴經驗。「氣候正義領袖論壇」影片可看：youtu.be/VK0yEnkDx6A。

每年的NGO CSW Forum平行會議是各國公民社會交流推動性平及婦權的重要國際場域，外交部也都積極協助我國非政府組織參與，本年CSW66我國除了將近有20個公民團體參與外，其中更包括雙北及台中等3個地方政府的加入，總共成功申辦27場平行會議，創了歷年最高的紀錄。他們將陸續於3月14日至25日期間向國際社會分享我國民間推動性平、婦女經濟賦權及對抗氣候變遷的具體成果，展現我國女性協助落實聯合國永續發展目標的蓬勃創意、執行力及韌性。

活動期間，歡迎民眾一同推動在婦權會推特@womensrightsTW發起的性平倡議活動，以#TaiwanforHer、#Taiwan4ClimateJustice，進行網路線上串連，宣傳台灣推動性別平等成就並呼籲全球落實性別平等的永續發展目標。

另外，外交部及婦權會本年亦共同製作「台灣女力 氣候行動」(Power of Women)形象短片，片長1分20秒，內容匯集氣候變遷對全球女性的挑戰，以及台灣女性如何挺身而出，投入對抗全球暖化的行列。

2022台灣性別平等周系列活動資訊請參考：www.tgew.org/。