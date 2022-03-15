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夏樂足球首場比賽 吸7.5萬球迷觀戰

記者王政賢／北卡羅來納州報導
MLS夏樂足球俱樂部日前舉行的主場揭幕賽有近7萬5000人出席，打破參賽人數記錄。(取自www.mlssoccer.com)
MLS夏樂足球俱樂部日前舉行的主場揭幕賽有近7萬5000人出席，打破參賽人數記錄。(取自www.mlssoccer.com)

夏樂足球俱樂部(Charlotte FC)是今年批准加入美國職業足球大聯盟(MLS)的新球隊，其主場在美國銀行體育場(BOA Stadium)。該俱樂部由富豪、對沖基金經理及慈善家David Tepper所有，他於2019年12月17日取得特許經營權，Tepper同時也是NFL卡羅來納黑豹隊的老闆。

日前，近7萬5000名球迷們擠滿了夏樂足球俱樂部的主場開幕戰，打破了MLS 26年來的參賽人數紀錄。

MLS成立於1993年，1996年舉行首屆賽事，目前有28個球隊。15年前，MLS還只有12支球隊，徘徊在破產邊緣。但隨著足球運動在千禧一代中愈發受到歡迎，MLS的觀眾也逐年增加。

蓋洛普(Gallup)最近進行的民調顯示，對18至34歲的美國人而言，足球是他們觀看第二多的體育賽事，僅次於美式足球。雖然他們主要觀看的仍是世界頂級俱樂部的比賽，比如英格蘭超級足球聯賽，但這毫不影響MLS從中受益，其收視率和現場售票率都在持續攀升。

在美國，拉美移民是最狂熱的足球迷，共有將近4000萬人，且每年以40萬人的速度增長。單憑這一點，就使美國具有世界足球大國的潛力。而夏樂地區也是拉美移民的熱門目的地。

足球 移民 破產

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