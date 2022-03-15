喬州爆連U-Haul環竊案 民眾家當連同卡車被偷

喬州近日發生多起民眾租用卡車搬家，整台卡車連同家當被竊事件。(U-Haul臉書)

喬治亞州警方近日接獲多起租賃卡車遭竊案件，部分受害民眾租了U-Haul卡車搬家，沒想到車子卻在旅館 停車場被偷走，導致所有家當一夕間消失。

日前由佛羅里達州準備搬到阿拉巴馬州的齊尼(Kathleen Zini)一家，將所有家當放在租來的U-Haul內，途經喬州梅肯(Macon)夜宿旅館，沒想到第二天卻發現車子已經不見蹤影。

透過旅館的監控錄影顯示，案發晚上11時23分左右，三名男子走向他們的U-Haul卡車，幾分鐘發動引擎開走。

齊尼一家人說，U-Haul的貨物保險 僅涵蓋「碰撞、火災、風暴或傾覆」，但未包括「貨物盜竊、入室盜竊或搶劫」。除了被盜車輛本身有保險外，齊尼一家所損失的物品，都無法得到任何補償。

幾天後，警方在底克甫郡(DeKalb)的I-20公路外，發現了他們失竊的U-Haul車。車裡除了一架立式鋼琴和一些玩具外，其餘全部都被偷走。

齊尼的銀行賬戶還因此被盜，她說，很可能是因為竊賊在打包行李中發現了她的支票本。

梅肯的比伯郡(Bibb)警長辦公室向當地電視台表示，正在調查五起類似案件。

這些卡車都被遺棄在亞特蘭大 周邊地區，警方目前推測這些案件互相關聯，並懷疑來自亞城的某犯罪集團鎖定停放在梅肯附近旅館停車場的租賃卡車下手。

底克甫郡警方提供了27份關於租用卡車被盜的事件報告。自2019年以來，亞特蘭大警方已遇到至少13起U-Haul被盜的案件。

由於齊尼身上僅剩租用卡車的鑰匙，連合約都在車上，根本不知卡車車牌號碼，這使警方調查難上加難。

齊尼說，U-Haul鑰匙上有一個標籤，但只列有U-Haul庫存管理使用的序列號，車牌並未列在鑰匙上。

這使得齊尼報警時，警方無法第一時間以車牌進行追查。調查人員Fields表示，他須先撥打U-Haul客服專線，並被轉給法律部門，花了好幾個小時溝通聯繫，才能取得車牌號碼。

Fields說，高速公路上都有攝影機，如果警方能及時將車牌輸入犯罪訊息系統內，相關人員就能在高速公路判讀車牌。

對於此類犯罪案件，U-Haul提供民眾以下安全提示：

•將車停在光線充足且具有監視攝影機的範圍內。

•勿將鑰匙留在車內或是他人能輕易取得的地方。

•鎖上車門，並將卡車或拖車的後貨門也上鎖。

•將個人車輛或U-Haul卡車連接到拖車的鏈條上加鎖，使鏈條不會輕易斷開。

•停放U-Haul卡車或拖車時後方緊靠車庫、牆壁或其他堅固物上，使竊賊難以在不移動車輛的情況下卸下物品。

•避免將車輛停放在犯罪猖獗的地區無人看管。

•避免將財物留在無人看管的卡車或拖車中，尤其是過夜時更要提高警覺。

•避免將車輛或鑰匙交給不認識的人。

齊尼表示，對於跨州搬家者來說，實在很難做到財物隨身不要放在車內。

比伯郡警長辦公室建議民眾在U-Haul或車內貴重財物加上追蹤設備，或在行前拍下U-Haul前後左右四面及車牌。U-Haul的四面印有不同的圖形，這些都可協助警方在被竊時準確認出車輛並追捕竊賊。