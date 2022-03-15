Pepsi砸2.6億底克甫郡擴廠 增136職位

百事可樂北美飲料公司(PBNA)將在底克甫郡(DeKalb)進行大規模擴建。(喬州經發署臉書)

可口可樂(Coke Cola)總部設於亞特蘭大 多年，但其頭號競爭對手百事可樂(Pepsi)日前宣布，旗下的百事可樂北美飲料公司(PepsiCo Beverages North America, PBNA)將在亞城郊區的底克甫郡(DeKalb)進行大規模擴建。

該公司上周新聞稿指出，PBNA宣布斥資2.6億，擴建其位於塔克(Tucker)的裝瓶廠。此次擴張將創造至少136個全職工作，使PBNA在該郡員工總數超過600人。

PBNA位於1644 Rock Mountain Boulevard的工廠，此次將擴建超過26萬平方呎，將成為該公司最大的製造廠之一。到2025年，PBNA估計塔克工廠的產量將因擴建而增加五倍。

「我們很高興百事可樂再次選擇喬州 來發展他們的業務，」州長坎普(Brian Kemp)發表聲明說，這是該公司兩年前在佩里(Perry)的Frito-Lay工廠投資 兩億後的第二筆龐大投資。

Decide DeKalb發展局上周在公開會議上敲定了這筆交易。該機構成員簽署了一項決議，批准發行債券以協助籌措此案資金來源。

喬州經濟發展署(GDEcD)、亞特蘭大都會區商會(Metro Atlanta Chamber)、喬州Quick Start計畫和喬州電力公司也是全力幫助促成這筆交易的機構。