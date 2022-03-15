企業婦女表現最佳城 北卡洛麗居第2

根據網站TollFreeForwarding.com發布的「企業女性指數」(Women in Business Index)排名，全美婦女於企業界表現最佳的十大城市中，北卡的洛麗及夏樂分居第二、第八名。而名列全美冠軍與季軍的城市，則為德州 奧斯汀及奧勒岡州波特 蘭。

該排名是以分析2010年代主要城市的商業趨勢，並預測未來十年這些城市的發展，接著聚焦女性企業家在該城市的表現成績，然後排出名次。其中分析了女性擔任高管的比例、性別薪酬差距、女性擁有的企業、未來的就業 增長、人口增長和經濟增長等六個面向。

其中排名居首的奧斯汀，其企業女性擔任高管的比率在2010至2018年增加了1.83%，成長率排名全美第26；女性收入占男性收入的比率自2015年至2018年上升了1.5%，排名第16位；女性擁有的企業百分比率自2014年至2016年增加了1.73%，排名全美第二；未來就業增長率預估為46.97%，排名全美第五；人口增長率估計為28.9%，位居第二；經濟增長率預估63.62%，排名第四。

位居亞軍的洛麗，其企業女性擔任高管比率在2010至2018年增加了3.42%，成長率排名第12；女性收入占男性收入的比率自2015年至2018年上升了1.4%，排名第17位； 女性擁有的企業百分比率自2014年至2016年增加了0.42%，排名全美第20；未來就業增長率預估為44.17%，排名全美第11；人口增長率估計為22.46%，位居第八；經濟增長率預估56.22%，排名第七。

完整排名可查看：bit.ly/3CEnAu1。