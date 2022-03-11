全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

根據網站MoneyGeek一項分析指出，全美「稅金友好度」的州別排行榜顯示，稅金負擔最低的前五名州，為懷俄明州 、內華達州、阿拉斯加、佛羅里達，以及田納西州；而稅金負擔最高的州前五位則為伊利諾州、康乃狄克州、新澤西州、新罕布夏州 ，及紐約州。

為便於計算民眾在不同州所繳納的稅金，MoneyGeek的分析以一個普通美國家庭為基準，該家庭為已婚夫婦與一名子女，家庭年收入設定為8萬2852元，且擁有一棟34萬9400元的房屋。在此分析中，除所得稅外，也將財產稅，以及州和地方銷售稅考慮在內。

在稅金最低的懷州，預估稅金占此該家庭收入的4%(約3279元)。第二低的內州，預估稅金占其收入的4.7%(3879元)。

在稅金最高的的伊州，其稅金占收入比達16.8%，換算約等於1萬3894元。第二高的康州稅金占所得比率為15.1%，抑或1萬2545元。

在美東南各州，排名最佳的為名列第四及第五的佛州及田州，其稅金所占收入比為5.6%及6.5%，或等於4632元及5377元。阿拉巴馬州 預估稅金占所得的8.3%，或6894元；南卡與北卡稅金所占所得比則為8.6%及9.2%，或為7147元及7658元。喬治亞州預估的稅金則占所得的10.8%，或8972元。

MoneyGreek指出，在稅收最友好的前五個州中，除了阿拉斯加以外，其他四州人口增長均達到或高於全美平均水平。

而在稅金最高的伊州人口明顯減少，康州人口僅增長0.1%，低於0.2%的全美平均。不過，佛蒙特州和新罕布夏州雖稅金高，但人口增長高於平均，仍是全美民眾遷徙的熱點。

目前，全美沒有銷售稅的州包括：新罕布夏州、奧勒岡州、蒙大拿州、德拉瓦州。沒有所得稅的州包括：阿拉斯加州、懷俄明州、南達科他州、佛羅里達、德克薩斯州、內華達州、華盛頓州；田納西州及新罕布夏州則對於薪資未課所得稅。房地產稅最低的州包括：夏威夷、阿拉巴馬州、科羅拉多州、路易斯安那州、德拉瓦州。

完整排名可查看：bit.ly/3Mw3dUq。