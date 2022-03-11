我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

根據網站MoneyGeek一項分析指出，全美「稅金友好度」的州別排行榜顯示，稅金負擔最低的前五名州，為懷俄明州、內華達州、阿拉斯加、佛羅里達，以及田納西州；而稅金負擔最高的州前五位則為伊利諾州、康乃狄克州、新澤西州、新罕布夏州，及紐約州。

為便於計算民眾在不同州所繳納的稅金，MoneyGeek的分析以一個普通美國家庭為基準，該家庭為已婚夫婦與一名子女，家庭年收入設定為8萬2852元，且擁有一棟34萬9400元的房屋。在此分析中，除所得稅外，也將財產稅，以及州和地方銷售稅考慮在內。

在稅金最低的懷州，預估稅金占此該家庭收入的4%(約3279元)。第二低的內州，預估稅金占其收入的4.7%(3879元)。

在稅金最高的的伊州，其稅金占收入比達16.8%，換算約等於1萬3894元。第二高的康州稅金占所得比率為15.1%，抑或1萬2545元。

在美東南各州，排名最佳的為名列第四及第五的佛州及田州，其稅金所占收入比為5.6%及6.5%，或等於4632元及5377元。阿拉巴馬州預估稅金占所得的8.3%，或6894元；南卡與北卡稅金所占所得比則為8.6%及9.2%，或為7147元及7658元。喬治亞州預估的稅金則占所得的10.8%，或8972元。

MoneyGreek指出，在稅收最友好的前五個州中，除了阿拉斯加以外，其他四州人口增長均達到或高於全美平均水平。

而在稅金最高的伊州人口明顯減少，康州人口僅增長0.1%，低於0.2%的全美平均。不過，佛蒙特州和新罕布夏州雖稅金高，但人口增長高於平均，仍是全美民眾遷徙的熱點。

目前，全美沒有銷售稅的州包括：新罕布夏州、奧勒岡州、蒙大拿州、德拉瓦州。沒有所得稅的州包括：阿拉斯加州、懷俄明州、南達科他州、佛羅里達、德克薩斯州、內華達州、華盛頓州；田納西州及新罕布夏州則對於薪資未課所得稅。房地產稅最低的州包括：夏威夷、阿拉巴馬州、科羅拉多州、路易斯安那州、德拉瓦州。

完整排名可查看：bit.ly/3Mw3dUq。

新罕布夏州 阿拉巴馬州 懷俄明州

上一則

專家：德州油價 可能漲破5元 下半年有機會下跌

延伸閱讀

油價飆、伊州車險公司保費漲4.8-12% 開車族荷包縮水

油價飆、伊州車險公司保費漲4.8-12% 開車族荷包縮水
又見民代貪腐 前伊州州參議員侵吞公款24萬認罪

又見民代貪腐 前伊州州參議員侵吞公款24萬認罪
聖他克拉拉縣 登全美最健康社區榜

聖他克拉拉縣 登全美最健康社區榜
美國2月新增67.8萬就業人口 失業率降至3.8%

美國2月新增67.8萬就業人口 失業率降至3.8%
涉貪腐、詐騙 前伊州議長麥德根遭起訴22罪

涉貪腐、詐騙 前伊州議長麥德根遭起訴22罪
伊州州長警告 應提防俄羅斯網攻

伊州州長警告 應提防俄羅斯網攻

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00
馬州哥倫比亞市為全美最快樂第二名的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中也名列前茅。（記者張筠／攝影）

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

2022-03-03 11:46
過去一年，大華府民眾最感興趣的前三種職業依次為公證人、房地產經理、消防人員。（記者張筠╱ 攝影）

大華府疫後職業 公證人搜尋熱度居冠 房地產仲介、消防員名列第2、3

2022-03-04 10:25

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官