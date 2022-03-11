喬州擬停徵汽油燃料稅 減輕民眾負擔

坎普(Brian Kemp)8日公布，正研擬法案暫停徵收喬州燃料稅。(坎普推特)

一項計畫於5月31日前，暫時徵收喬治亞州汽車燃料稅的HB 304號提案，9日在喬州 眾議會籌款小組委員會通過。

共和黨 州長坎普(Brian Kemp)8日首先公布了該項計畫，並獲共和黨兩會領袖：眾議長拉爾斯頓(David Ralston)和副州長鄧肯(Geoff Duncan)的支持。該提案將提交給全體委員會投票，預計將可順利過關，然後由坎普簽署後生效。

美聯社報導，提案的共和黨州眾議員洛特(Jodi Lott)稱，「喬州過去曾停徵燃料稅，這次我們也有必要採取此措施，」她表示，「州長辦公室和州議會旨在通過停徵燃料稅，來減輕油價 高漲對民眾的負擔。」

喬州汽油價格包括每加侖0.184元的聯邦稅和0.291元的州稅，許多郡市也另外課徵稅款。柴油的聯邦稅為每加侖0.244元，而喬州柴油稅為每加侖0.326元。

該提案還將減少喬州對航空燃油、液化石油氣(liquefied petroleum gas)和其他燃料(包括壓縮天然氣)的課稅。

喬州每月徵收超過1.5億元的汽車燃料稅，暫停徵收可能會減少該州超過4億元的收入。洛特表示，坎普政府計畫使用上個預算年度7.5億元盈餘中的一部分，以及原本預計超過16億元州所得稅的退稅，來彌補此稅金缺口。她說坎普還可動用該州43億元的應急基金(rainy day fund)。

根據AAA的數據，喬州9日每加侖汽油價格為4.17元，而全美平均則為4.25元。