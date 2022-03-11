我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報 俄控「專滅斯拉夫」生化武器…存在嗎？

拜登料將宣布取消俄羅斯「最惠國」待遇 大幅調高關稅

喬州擬停徵汽油燃料稅 減輕民眾負擔

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
坎普(Brian Kemp)8日公布，正研擬法案暫停徵收喬州燃料稅。(坎普推特)
坎普(Brian Kemp)8日公布，正研擬法案暫停徵收喬州燃料稅。(坎普推特)

一項計畫於5月31日前，暫時徵收喬治亞州汽車燃料稅的HB 304號提案，9日在喬州眾議會籌款小組委員會通過。

共和黨州長坎普(Brian Kemp)8日首先公布了該項計畫，並獲共和黨兩會領袖：眾議長拉爾斯頓(David Ralston)和副州長鄧肯(Geoff Duncan)的支持。該提案將提交給全體委員會投票，預計將可順利過關，然後由坎普簽署後生效。

美聯社報導，提案的共和黨州眾議員洛特(Jodi Lott)稱，「喬州過去曾停徵燃料稅，這次我們也有必要採取此措施，」她表示，「州長辦公室和州議會旨在通過停徵燃料稅，來減輕油價高漲對民眾的負擔。」

喬州汽油價格包括每加侖0.184元的聯邦稅和0.291元的州稅，許多郡市也另外課徵稅款。柴油的聯邦稅為每加侖0.244元，而喬州柴油稅為每加侖0.326元。

該提案還將減少喬州對航空燃油、液化石油氣(liquefied petroleum gas)和其他燃料(包括壓縮天然氣)的課稅。

喬州每月徵收超過1.5億元的汽車燃料稅，暫停徵收可能會減少該州超過4億元的收入。洛特表示，坎普政府計畫使用上個預算年度7.5億元盈餘中的一部分，以及原本預計超過16億元州所得稅的退稅，來彌補此稅金缺口。她說坎普還可動用該州43億元的應急基金(rainy day fund)。

根據AAA的數據，喬州9日每加侖汽油價格為4.17元，而全美平均則為4.25元。

喬州 油價 共和黨

上一則

網課替代實體課 大學應退費？華府上訴法院將審理

下一則

菁英高中招生禁止族裔歧視 維州議會過關

延伸閱讀

挑戰TJ高中招生制度 維州眾議會通過提案 州長將簽字

挑戰TJ高中招生制度 維州眾議會通過提案 州長將簽字
新天價 加州出現每加侖7元油價

新天價 加州出現每加侖7元油價
拉瓜地亞快線復活 紐新港航局再提出討論

拉瓜地亞快線復活 紐新港航局再提出討論
喬州油價每加侖飆破4.06元 州長擬停收燃料稅

喬州油價每加侖飆破4.06元 州長擬停收燃料稅
坎普擬提案 家長可決定學生是否戴口罩

坎普擬提案 家長可決定學生是否戴口罩
布碌崙亞裔民安隊 舉辦新春答謝宴

布碌崙亞裔民安隊 舉辦新春答謝宴

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00
馬州哥倫比亞市為全美最快樂第二名的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中也名列前茅。（記者張筠／攝影）

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

2022-03-03 11:46
過去一年，大華府民眾最感興趣的前三種職業依次為公證人、房地產經理、消防人員。（記者張筠╱ 攝影）

大華府疫後職業 公證人搜尋熱度居冠 房地產仲介、消防員名列第2、3

2022-03-04 10:25

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官