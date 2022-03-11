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Brightspeed總部落腳夏樂 將聘逾百員工

記者王政賢╱北卡羅來納州報導
Brightspeed將在中西部和東南部20個州提供先進的網路服務。(取自Brightspeed網站)
Brightspeed將在中西部和東南部20個州提供先進的網路服務。(取自Brightspeed網站)

寬頻和電信服務提供商Brightspeed近日宣布將在夏樂設立總部，並計畫於今年第四季在夏樂市中心South End租賃占地2萬7000平方呎的辦公樓層，以容納該公司法律、營銷、財務和人力資源等部門，此外，新總部將新聘一百多名員工。

公司領導層表示，先前他們考慮了幾個美東城市，包括華盛頓特區和亞特蘭大。首席行政長Chris Creager表示，夏樂的經濟、客戶、社區、人才庫、房地產機會及交通都十分出色，因此最終選擇該市落腳。

Brightspeed由Connect Holding LLC與Lumen Technologies, Inc.於2021年8月達成協議，由Apollo Global Management, Inc. 從Lumen收購某些電信資產和業務。

Brightspeed將提供網絡服務給20個州，用戶包括600多萬家庭和企業。

該公司的長期計畫為投資超過20億元來建設網絡，以為整個中西部、東南部、賓州和新澤西州的某些地區帶來更快、更可靠的網路和Wi-Fi。他們並計畫在五年內，其光纖網路將可惠及多達300萬戶家庭和企業，其中包括許多以往沒有光纖的地區。

Brightspeed在夏樂市中心South End租賃的辦公樓外景。(取自Va...
Brightspeed在夏樂市中心South End租賃的辦公樓外景。(取自Vantage South End - West Tower網站)

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