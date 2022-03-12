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倉創公司 CUBEWORK 新型一站式倉儲與辦公管家

亞特蘭大訊
CUBEWORK在全美各地設有集結倉儲與辦公地點。(官網截屏)
CUBEWORK在全美各地設有集結倉儲與辦公地點。(官網截屏)

由華人經營的全球CUBEWORK倉創公司(Cubework.com)，是一家在美國迅速成長、集結倉儲與辦公，商業停車場的專業管理服務引領者。該公司不同於傳統租賃模式的固定面積和租賃時間，改採靈活方式，讓租客更感興趣。目前倉創在美國東岸從北邊的麻省，到紐約、新澤西州、伊立諾州、印第安那州、田納西州，到南方的喬治亞州和佛羅里達州，為世界各地的公司提供商業停車位、自助倉儲、私人辦公室、辦公桌、專用隔間、活動空間、拍攝/攝影和會議室。

CUBEWORK成立於2018年加州工業城，目前業務已擴展到美國50多個城市，總面積超過1000萬平方英尺，並且每月以10萬平方英尺的速度快速增長中。該公司還於2020年在上海建成首座倉儲設施，標誌著全球化的第一步。

據CUBEWORK介紹，是彈性倉儲、辦公的引領者，該公司提供靈活的交易，從月到月的條款到多年的合作，不同於傳統租賃模式的固定面積、租賃時間。允許租戶擴大（或減少）按需倉儲的規模，是現代電子商務和物流勞動力的響應和生產力，無論大、中、小型企業都可以在此找到理想辦公倉儲空間。

同時，CUBEWORK的供應商為會員提供履行全方位的運輸服務，從港口拖運到卡車運輸和專用車隊服務；並且擅長為零售商提供複雜的配送，以及基本的倉儲和增值服務。配送中心和交叉碼頭網絡的設計可以在48小時內到達98%的美國市場。

詳情可上網：www. CUBEWORK.com，或電洽：909-991-6669，郵箱：[email protected]

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