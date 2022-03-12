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事實還是謊言：揭穿新冠疫苗與加強針流言 抗擊疫情我們做得到 預防COVID-19了解事實有助防疫

亞特蘭大訊
(vaccines.gov提供)
(vaccines.gov提供)

新冠狀病毒COVID-19疫情發生兩年後，社交媒體、線上及日常對話中仍不斷出現並流傳著有關COVID與疫苗的流言及誤解。從可靠來源獲取事實可以扼殺流言於萌芽狀態，避免將有關接種疫苗與加強針或採取其他預防措施的決定變得更複雜。

截至3月初美國疾病與預防中心(CDC)報告稱，近59%合格的亞裔美國人及超過45%合格的夏威夷原住民及太平洋島民已接種加強針—因此，我們的社區要完全按時接種最新疫苗，還有很長的路要走。需要提醒的是，凡年滿12歲的人，在接種第二劑輝瑞-生物科技(Pfizer-BioNTech)或莫德納(Moderna)疫苗至少5個月後，以及接種強生公司的楊森(Johnson & Johnson’s Janssen)疫苗2個月後，均應接種加強針。

以下是COVID疫苗與加強針流言背後的事實：

流言：需要接種加強針說明疫苗不起作用。

事實：科學表明，COVID疫苗在預防嚴重疾病、住院及死亡方面具有良好的效果。然而，研究表明，疫苗對輕度及中度疾病的防護能力會隨著時間的推移而逐漸減弱，而加強針不僅可以使這種防護能力持續的時間得以延長，還能幫助您抵禦新變種的攻擊。

流言：已接種疫苗與加強針的人，不再需要戴口罩或保持社交距離

事實：儘管疫苗降低了傳播與感染COVID的風險，但病毒仍可在人們呼吸及說話時藉由空氣傳播，尤其是在擁擠及通風不良的空間。為幫助預防COVID傳播並降低感染風險，凡年滿2歲的人，無論其疫苗接種狀態為何，均應在公共室內區域佩戴合適的口罩。一般來說，人們在戶外時不需要戴口罩。

流言：由於有更多方法可以治療COVID，因此不再需要接種疫苗。

事實：在與COVID的鬥爭中，我們取得了大量的進展，但治療方法也有侷限性，最好還是將預防疾病放在首位。某些治療方法包括「COVID藥丸」等抗病毒藥物在內，必須在感染COVID後幾天內服用，且僅適用於高危人群。其他治療方法需要在醫療機構中進行，透過注射或靜脈注射，分多個療程進行。治療資源供應有限，亦無法防止您感染COVID；並且可能非常昂貴。接種疫苗可以教會我們的身體識別並對抗病毒。免費疫苗與加強針提供了預防嚴重疾病、住院及死亡的最佳保護形式。

流言：感染COVID獲得的自然免疫要比接種疫苗獲得的免疫更好。

事實：COVID引致的嚴重疾病或感染COVID後的長期感染風險，遠超COVID疫苗的任何潛在副作用。接種疫苗為大多數人提供了預防嚴重疾病的高度保護。目前資料顯示，年滿18週歲、未接種疫苗的成年人，感染COVID的可能性是已接種疫苗的成年人的5倍，住院的可能性是已接種疫苗的成年人的16倍。接種疫苗還可以保護您周圍的人，因為您生病時可能會將COVID傳播給其他人。接種疫苗甚至可以為已感染COVID的人提供更強有力的保護，能夠降低再次感染的風險。

關於COVID、疫苗與加強針的流言及誤解無處不在，錯誤資訊可能會干擾做出接種疫苗或採取其他預防措施的明智決定—使人們面臨罹患嚴重疾病、住院及死亡的風險。

如需有關疫苗與加強針的準確、有科學依據的資訊，可覽網站：www.vaccines.gov。

疫苗 口罩 社交距離

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