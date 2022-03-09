執教杜克42年 籃球傳奇K教練退休 最後一役票價5307元

K教練的傳奇生涯在上周六的球賽後落下帷幕。(杜克臉書)

杜克大學籃球隊傳奇人物，人稱K教練的舒瑞思基(Mike Krzyzewski)上周六完成該隊與北卡 大學籃球隊比賽後退休 ，杜克大學特別為他設立了一個獎學金項目，推崇他為校爭光42年。許多球迷和以前隊員都專程返校觀看比賽，該場K教練的最後一役，平均票價攀升到5307元，比美式足球超級盃冠軍賽的門票還貴。

根據杜克官網，K教練是籃球史上獲勝最多的教練。1980年他與杜克簽下合同起，開啟無人能敵的教練生涯。在他指導下該校獲得過五次NCAA 一級聯賽冠軍、12次進入前四名的決賽、15次ACC錦標賽冠軍、在NCAA一級男子籃球賽上，創紀錄獲勝1000多次。他培養的球員有10個成為大學教練、68個被NBA選秀選中。他個人也得過三次美國奧運金牌教練榮譽。

比賽前，校園展開從1986年起舉行的「K村」(K-ville)傳統，那就是學生排隊等待進場時，從最初鋪睡袋發展到現在搭起150多個帳篷，每名學生穿上奇裝異服，以代表該校的「杜克藍」顏料畫滿臉上和四肢。

北卡大學籃球隊打贏杜克隊，學生在校旁的富蘭克林街狂歡。(UNC臉書) K教練職業生涯最後一場比賽的平均票價高達5307元。(杜克男籃臉書)

當天賽事的對手是教堂山北卡大學(UNC)校隊。全美排名第四的杜克居然以10多分之差敗給今年戰績不佳而無法進入排名的北卡大學隊，令杜克的「藍魔」迷悵然若失，UNC學生則欣喜若狂。

杜克和教堂山北卡大學相距不到10哩，兩校學術和運動成就勢均力敵，競爭激烈，形成微妙的宿仇情結。這種眾所皆知的敵對不只在學生和之間，也融入三角地區民眾的生活和朋友相處上。

北卡大環境工程博士畢業的工程師張世穎說，他很享受穿著UNC「北卡藍」帽T在機場，他曾被制服顏色剛好是「杜克藍」的安檢人員開玩笑說「你那個藍色不太對哦，我這個藍才對」。他也喜歡在杜克輸球時，傳簡訊「恭賀」杜克畢業的好朋友們 。他說，K教練的退休象徵一個時代的結束，最後一場由該名教練指導的球賽「是一份甜美的回憶」。

對於K教練參與的最後一場賽事，多位杜克校友疑因輸球關係，都以「不知道要說什麼」婉拒採訪。