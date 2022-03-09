喬州油價每加侖飆破4.06元 州長擬停收燃料稅

喬治亞州的汽油價格持續攀升，8日一般汽油價格達到每加侖4.06元。(美聯社)

喬治亞州的汽油價 格持續攀升，根據美國汽車 協會(AAA)8日數據顯示，當地一般汽油每加侖達到4.06元，全美平均價格則飆升至每加侖4.17元。州長坎普(Brian Kemp)表示，為減輕民眾負擔，正研擬暫停課徵燃料稅(motor fuel tax)法案。

根據GasBuddy的數據，目前喬州 汽油價格在全美排名第25位。加州是全美唯一在過去四周內，每加侖油價飆升至五元以上的州。

喬州州長坎普表示，為減輕民眾負擔，正研擬暫停課徵燃料稅法案。(坎普推特)

喬州8日每加侖中級汽油(mid-grade)為4.33元，高級汽油為4.67元，柴油為4.75元。一周前，該州的汽油平均價格為每加侖3.51元。一年前則是2.59元。

AAA表示，俄羅斯入侵烏克蘭，擾亂了石油市場，導致全球石油價格飆升以及美國油價上漲。

喬州普通汽油的價格在2008年9月15日曾創下每加侖4.16元的紀錄。

據CNN報導，此次漲價是自2005年卡特里娜(Katrina)颶風襲擊墨西哥灣沿岸以來的最大幅度的油價上漲。

GasBuddy.com的數據顯示，全美汽油價格比去年同期上漲了1元以上。

AAA建議駕駛，提升汽車燃油經濟效率的有效方法是改變駕駛習慣，包括：

●減少行前暖車的時間。發動汽車讓其運行一分鐘後即可上路。

●避免急加速和猛剎車。此兩種習慣可使汽車燃油經濟效率在高速公路上降低達30%，在一般道路上降低達40%。

●注意速限。大多數汽車的燃油經濟效率高峰在時速50哩左右，之後隨著速度增加而下降。若在高速公路減低時速5至10哩，可將其燃油經濟性提高7至14%。

●汽車若在停滯空轉狀態，每小時會浪費半加侖汽油。如果預計要停車超過一分鐘，盡可能將車熄火。

●將不同出行計畫結合在一起以減少路程。

●移除車內不必要的物品。車內每增加100磅的重量，可能降低燃油經濟效率達1%。

●使用適合車子的正確汽油。

●確保輪胎充氣充足。至少每月檢查一次，若輪胎充氣不足會導致耗費更多燃料。

●避免使用車頂置物架。放置在車頂上的物品會增加阻力，進而降低燃油經濟效率。

●在天暖時將車停在陰涼處。車子過熱會導致駕駛使用更多空調，並浪費汽油。如可能，搖下車窗，避免使用空調。