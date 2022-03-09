求職講座 專家：面試前做足功課 勿「一履歷表走天下」

主講嘉賓和現場參加的同學合影。講座由同學會會長董仲宣(前左一)主持，副會長郭瑾(前右一)統籌。(記者王明心／攝影)

北卡 台藝會和杜克大學台灣同學會日前在杜克為畢業生舉辦「美國求職資訊分享講座」，邀請美東南職場達人，分享甄選人才的標準、面談技巧，也解答疑問。

大家在結束大亞洲提供的午餐便當後，開始講座，由同學會會長董仲宣主持，副會長郭瑾醫師統籌。到場者在兩個房間連線進行，其他同學在線上觀看。台藝會主席陳可徵表示，講座的目的是讓保守謙遜的台灣同學知道如何在面試 時大膽表現自己的能力和長處，並抓住美國人的思維方式，避免出錯。

當天演講嘉賓包括美國國立環境健康科學研究所生殖發育生物學組高級首席研究員姚宏昌、杜克醫學院生物統計教授李怡如、台商會會長吳俊岳、亞特蘭大 僑務委員范琪君、聯想集團資深人事經理柯菲兒得(Marybeth Caulfield)。另外創立大亞洲超市的北卡僑務委員陳可徵、IBM工程師出身的北卡僑務諮詢委員譚逸心、自行創業的北卡僑務諮詢委員莊惠瑾，和工程師洪宗傑則在場協助說明。

主講嘉賓(左上起順時針)：李怡如、吳俊岳、范琪君、柯菲兒得(Marybeth Caulfield)。另有姚宏昌不在圖內。(記者王明心／攝影)

姚宏昌傳授要被錄取，面試前要先對面試官和公司做足功課。面試時除了推銷自己，也不要害怕承認自己的弱點，面試官想看看你如何將弱點轉為積極力量。不要為了表現幽默感而講笑話。

李怡如說面試官往往就履歷內容詢問，所以求職者要事先準備，一旦面試者問起延伸的問題，能以實力對答如流。她提醒同學現在面試常在網上進行，不要以為網上聊天就可怠惰，要切實練好解釋和溝通的能力。

吳俊岳說除了第一個工作外，產業界覓才並不怎麼看學校和成績，而是看此人技能和個性是否能融入團隊。如果求職者得到一個以上的工作機會，他建議不要考慮薪水，而是選擇一個適合自己的職場規畫，讓自己有上班熱情的工作。有同學問如何顯示自己是適合團隊的人？他說凡是願意和別人一起工作，能傾聽別人意見，願意接受不同領域想法的人，都是好的人選。

到場者在兩個房間連線進行，其他同學在線上觀看。(記者王明心／攝影)

身在亞特蘭大的范琪君用視訊和大家通話。她說不只人求事，面試官也很擔心會錯過人才，所以要對自己有信心、面帶微笑、展現特性、做自己就好。她提醒面試者不要問公司網站找得到答案的問題，那表示沒做功課。事先找人多練習口頭表達，慢慢說就好，保持口齒清晰、回答簡潔。

到場的台藝會成員(左起)：北卡僑務諮詢委員莊惠瑾、僑務委員陳可徵、僑務促進委員方素如、僑務諮詢委員譚逸心。(記者王明心／攝影)

柯菲兒得傳授提高錄用可能性的訣竅。履歷表要依公司和工作不同而修改，不要「一表走天下」。面試前先準備一個為何要進此公司的理由敘述。面試時準時到達、穿著專業、面帶微笑、分享自己個性或領導力的軟實力、事先準備好問題。事後跟進面試結果時要表現熱情。她建議大家平日要注意自己的社交網頁，有些公司會去社媒了解應試者，也鼓勵大家多多建立人際關係網，善用領英(LinkedIn)的人脈聯結。

台灣經濟部將於16日晚上8時與杜克大學合辦線上徵才說明會，徵才廠商包括台積電TSMC、美光Micron、宏碁Acer、瑞昱Realtek等台灣知名跨國企業。可至：forms.gle/Rzuj6bADZcBSjxj59報名。