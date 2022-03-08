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瓊斯溪交響樂團慶祝成立15周年 音樂餐會募經費

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
Johns Creek Symphony Orchestra理事會成員。左一起為浦立偉、張菊芬夫婦。前排左二為邱婷蘭。(記者林昱瑄／攝影)
Johns Creek Symphony Orchestra理事會成員。左一起為浦立偉、張菊芬夫婦。前排左二為邱婷蘭。(記者林昱瑄／攝影)

為慶祝成立15周年，瓊斯溪交響樂團(Johns Creek Symphony Orchestra)日前舉辦了首屆的Hearts and Harmony Gala，現場除了專業音樂家演奏外，還有美酒佳餚，抽獎活動以及精品無聲拍賣(silent auction)活動。

該團理事會成員，也是本次Gala委員會主席Marilyn Margolis表示，該團旨在提供社區具多樣文化的高質量音樂表演及教育，此次Gala是為樂團未來發展籌措更多經費。

會中除了專業音樂演奏外，還有美酒佳餚，抽獎活動以及精品無聲拍賣活動。(Johns...
會中除了專業音樂演奏外，還有美酒佳餚，抽獎活動以及精品無聲拍賣活動。(Johns Creek Symphony Orchestra提供)

瓊斯溪交響樂團於2007年4月正式成立，由來自大亞城都會區的專業音樂家組成，是喬治亞州除了亞特蘭大交響樂團(Atlanta Symphony Orchestra)外唯一的專業交響樂團。多年來提供了北富頓郡許多音樂會演出並協助音樂教育深入學校及社區。

瓊斯溪交響樂團日前舉辦首屆Hearts and Harmony Gala。(Jo...
瓊斯溪交響樂團日前舉辦首屆Hearts and Harmony Gala。(Johns Creek Symphony Orchestra提供)

當天活動亦有多位華裔參與，包括身為該團理事的世界金融集團執行副主席邱婷蘭以及浦立偉音樂學院的創辦人浦立偉及張菊芬夫婦。

凱薩琳時尚創意集團許淑晶也特地自華府前來參與，並提供她所設計的兩套珠寶參與拍賣活動。

自華府前來的凱薩琳時尚創意集團許淑晶(右)也提供自己設計的兩套珠寶供拍賣。左為邱...
自華府前來的凱薩琳時尚創意集團許淑晶(右)也提供自己設計的兩套珠寶供拍賣。左為邱婷蘭。(記者林昱瑄／攝影)

該團在26日晚間7時30分亦將在Johns Creek United Methodist Church舉辦「A Scandinavian Tour」音樂會，詳請可見：bit.ly/3sMltkI。

右起為該樂團理事會邱婷蘭，Marilyn Margolis，Peter Hild...
右起為該樂團理事會邱婷蘭，Marilyn Margolis，Peter Hildebrandt，該團執行總監Linda Brill，以及凱薩琳時尚創意集團許淑晶。(記者林昱瑄／攝影)

交響樂 教育 拍賣

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