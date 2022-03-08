北卡撒馬利亞救援會 援建烏克蘭野戰醫院

北卡援建烏克蘭的野戰醫院物資正在裝運上機。(取自撒馬利亞救援會網站)

總部位於北卡 州布恩(Boone)的撒馬利亞救援會(Samaritan's Purse)，日前到烏克蘭 戰區中心建立一個擁有30個床位的緊急野戰醫院。

上周四，DC-8貨機搭載了災難援助響應小組(DART)以及醫護、後勤等人員由北卡Greensboro啟程。飛機降落波蘭後，裝備及人員再將以陸路運送到烏克蘭。

該院預計將有50名人員，配有手術 室、重症病房、急診室、藥房，並擁有自己的供水和衛生系統，每天可治療多達100名患者，預計下周開始運作。

該會現任會長葛福臨(William "Franklin" Graham III)是美國著名布道家葛培理的兒子，他表示，烏克蘭家庭正受到傷害，他們正部署醫療服務來幫助他們。

據指出，該會已在波蘭、羅馬尼亞和摩爾多瓦(Moldova)派出了救災專家，並計畫在下周增派兩個醫療隊。

撒馬利亞救援會，是一個福音教派基督教組織，在加拿大、英國、澳洲、德國和南韓設有分支機構，17國設有外地辦事處。自1970年以來，該會協助救援戰爭、貧困、自然災害、疾病和飢荒等受害者。迄今已在100多個國家已開展醫療、救災等事工。