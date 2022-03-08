喬州多數郡縣 染疫風險已降至中或低水平

截至3日止，喬州大多數郡縣的COVID-19傳染風險已降至中、低水平。(CDC網站)

根據聯邦疾病控制和預防中心(CDC)發布的新數據，喬治亞州大部分地區現在感染COVID-19的風險已降至中或低水平。

儘管卡布郡(Cobb)、切羅基郡(Cherokee)、道格拉斯郡(Douglas)和寶丁郡(Paulding)仍處於中等風險區域，但大部分位於亞特蘭大都會 區的郡縣都已降至低風險區。

卡布郡在上周五結束了自2020年以來實施的COVID-19緊急狀態。不過，喬州 南部的一些地區仍處於高風險之中，包括阿爾巴尼(Albany)周邊地區和喬州東南部。

過去14天內，喬州的新確診病例下降了57%，死亡人數下降了21%。

根據數據，超過90%的美國人居住所在地，COVID-19社區傳播率均已經降至低等或中等風險水平。

疫情自2020年3月底開始爆發以來，喬州已累計達三萬人死於COVID-19，這意味著全州平均每250人中即有1人因感染新冠病毒而喪命。

喬州死者中有30名兒童，直到上周還有兩名兒童因此死亡。

衛生官員表示，疫苗 接種已被證明對極具傳染性的Omicron變種病毒非常有效，且只要五歲以上者均可施打。喬州死於COVID的三萬人中，只有2564人接種了疫苗，比率不到十分之一。