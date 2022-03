亞城看板／台鄉會青年獎學金開始申請

亞特蘭大中華總會(CCFA)為響應全美各地反對亞裔仇恨聲浪,特別針對5到7歲的華裔學子舉辦藝術競賽。(中華總會提供)

●亞特蘭大 台灣同鄉會(ATAA)開始接受2022年青年獎學金申請,將提供各500元獎學金給兩名優秀高中學生,歡迎就讀11和12年級的學生申請。申請人父母親須有兩年的亞特蘭大台鄉會會員資格(2021&2022)。之前曾獲該獎者不能再次申請,且得獎者及父母願意在得獎後親自出席頒獎典禮(日期另行通知)。申請截止日為3月18日,逾期恕不受理。詳情可上網:bit.ly/3pLEn9j。

中華總會反仇亞藝術賽報名

●亞特蘭大中華總會(CCFA)為響應全美各地反對亞裔 仇恨聲浪,特別針對五到七歲的華裔 學子舉辦藝術競賽,主題是「What it means to be Asian American」。即日起到4月9日為止收件。

意者須以8.5吋*11吋大小畫紙創作,繪圖工具不限,完成後請掃描寄至:[email protected]。郵件中請註明姓名、年齡、就讀的中文學校(若沒有,請填寫平日就讀學校)。

中華總會獲泛亞社區服務中心(CPACS)贊助獎學金和禮品,一等獎五位可得獎學金100元,二等獎五位可得60元,三等獎五位可得40元,參與獎若干可得禮卡一張。結果將於4月30日公布,5月7日頒獎。若有問題可洽:[email protected]。