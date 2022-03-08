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亞城看板／台鄉會青年獎學金開始申請

記者林昱瑄
亞特蘭大中華總會(CCFA)為響應全美各地反對亞裔仇恨聲浪，特別針對5到7歲的華裔學子舉辦藝術競賽。(中華總會提供)
亞特蘭大中華總會(CCFA)為響應全美各地反對亞裔仇恨聲浪，特別針對5到7歲的華裔學子舉辦藝術競賽。(中華總會提供)

亞特蘭大台灣同鄉會(ATAA)開始接受2022年青年獎學金申請，將提供各500元獎學金給兩名優秀高中學生，歡迎就讀11和12年級的學生申請。申請人父母親須有兩年的亞特蘭大台鄉會會員資格(2021&2022)。之前曾獲該獎者不能再次申請，且得獎者及父母願意在得獎後親自出席頒獎典禮(日期另行通知)。申請截止日為3月18日，逾期恕不受理。詳情可上網：bit.ly/3pLEn9j。

中華總會反仇亞藝術賽報名

●亞特蘭大中華總會(CCFA)為響應全美各地反對亞裔仇恨聲浪，特別針對五到七歲的華裔學子舉辦藝術競賽，主題是「What it means to be Asian American」。即日起到4月9日為止收件。

意者須以8.5吋*11吋大小畫紙創作，繪圖工具不限，完成後請掃描寄至：[email protected]。郵件中請註明姓名、年齡、就讀的中文學校(若沒有，請填寫平日就讀學校)。

中華總會獲泛亞社區服務中心(CPACS)贊助獎學金和禮品，一等獎五位可得獎學金100元，二等獎五位可得60元，三等獎五位可得40元，參與獎若干可得禮卡一張。結果將於4月30日公布，5月7日頒獎。若有問題可洽：[email protected]

亞特蘭大 亞裔 華裔

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