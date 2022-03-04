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亞城世華慶祝婦女節 時尚達人教妳穿出自信風采

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
經許淑晶巧手改造後的貴賓們。右起：鍾賢玉，歐宏偉，許淑晶，范琪君，林香蘭。(記者林昱瑄／攝影)
經許淑晶巧手改造後的貴賓們。右起：鍾賢玉，歐宏偉，許淑晶，范琪君，林香蘭。(記者林昱瑄／攝影)

世界華人工商婦女協會亞特蘭大分會為慶祝國際婦女節，日前邀請到凱薩琳時尚創意集團、國際領袖學院院長許淑晶，於多若維爾市市政中心(Doraville Civic Center)傳授如何以專業服裝及飾品，穿出自信風采。

當天除了會員參與外，底克甫郡(DeKalb)首席檢察官Donna Coleman-Stribling、海地駐亞特蘭大總領事Roudelyne Nogar Jean及同仁，多若維爾市市長蓋爾曼(Joseph Geierman)，僑教中心主任歐宏偉以及駐亞特蘭大經文處副領事鍾賢玉等人均到場共襄盛舉。

許淑晶說，個人品牌可由形象、品味、社交、禮儀四個面向呈現。她建議與會來賓們回家好好整理衣櫃，按顏色分類，飾品也加以整理，可建檔相互搭配，穿出多樣風格。

她分析了多位企業領袖及國家領導穿搭。她說，好的搭配包括了經典黑白配或同色系搭配。若是不同顏色搭配，切記全身勿超過三種顏色，且以同色系搭配為佳。

她提醒，出席正式場合時衣著應得體。上衣至少應短袖，不宜無袖，女性裙子不宜短於膝蓋。鞋子以包頭為佳，如要穿露腳趾的鞋子，務必修整腳指甲並塗上指甲油。

大衣選擇則要合身，勿因想要遮掩肥肉故意買太大，反而顯很全身臃腫。

她也建議大家系統化管理行程及過往照片，用於追蹤所穿衣著，避免同一場合穿著重複。

當天許淑晶並準備了衣物及飾品，幫多位來賓們換裝改變造型，結果令人耳目一新。

Donna Coleman-Stribling表示，在國際婦女節的前夕，要了解性別不平等，就應正視家暴問題。她的辦公室每年經手的輕罪案件(misdemeanor)約有13000件，約三分之一是家暴。該辦公室工作重點之一就是預防家暴，保持與受害人溝通，及早介入，並提供資源及協助。若有需要可電喬州家暴熱線：1-800-334-2836。

她亦提到，疫情期間許多犯罪趨勢均上升，其一就是無視交通規則的危險駕駛，包括路怒(road rage)。她建議民眾，若在路上遇到類似事件，最保險的方式就是讓這類駕駛先行，避免與之衝突。

亞城世華會長劉秀皇感謝嘉賓參與及講者、會員的支持。歐宏偉當天也向來賓們簡介了僑委會提供的最新海外台商服務模式。

底克甫郡首席檢察官Donna Coleman-Stribling說明若受到家暴，...
底克甫郡首席檢察官Donna Coleman-Stribling說明若受到家暴，何處可獲得資源。(記者林昱瑄／攝影)
許淑晶講解多項穿搭技巧。(記者林昱瑄／攝影)
許淑晶講解多項穿搭技巧。(記者林昱瑄／攝影)
世界華人工商婦女協會亞特蘭大分會舉辦「時尚女人，聰明穿搭」講座。(記者林昱瑄／攝...
世界華人工商婦女協會亞特蘭大分會舉辦「時尚女人，聰明穿搭」講座。(記者林昱瑄／攝影)
國際婦女節即將到來，貴賓們做出「打破性別偏見」(stop the bias)的手...
國際婦女節即將到來，貴賓們做出「打破性別偏見」(stop the bias)的手勢。(記者林昱瑄／攝影)
主辦單位致贈貴賓們禮物。(記者林昱瑄／攝影)
主辦單位致贈貴賓們禮物。(記者林昱瑄／攝影)
歐宏偉當天介紹了最新的僑委會僑台商服務模式。(記者林昱瑄／攝影)
歐宏偉當天介紹了最新的僑委會僑台商服務模式。(記者林昱瑄／攝影)
世界華人工商婦女協會亞特蘭大分會會長劉秀皇感謝與會貴賓。(記者林昱瑄／攝影)
世界華人工商婦女協會亞特蘭大分會會長劉秀皇感謝與會貴賓。(記者林昱瑄／攝影)
與會者合影。前排右二為講者許淑晶，前排左四為亞城世華會長劉秀皇。(記者林昱瑄／攝...
與會者合影。前排右二為講者許淑晶，前排左四為亞城世華會長劉秀皇。(記者林昱瑄／攝影)

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