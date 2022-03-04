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喬治亞州農作物產值 去年增長2成至26.1億

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州生產的棉花總值去年達到9.37億，是該州最有價值的行作物。(Georgia Cotton Commission臉書)
喬州生產的棉花總值去年達到9.37億，是該州最有價值的行作物。(Georgia Cotton Commission臉書)

根據美國農業部上周五公布的數據，2021年喬治亞州農田作物總產值，比前年同期增長了20%以上，達到了26.1億。

此數據較先前一年的農作物產值21.7億元有顯著成長，很大一部分是得力於棉花、玉米和大豆創下了每畝單產紀錄。這數據尚不包括家禽、牲畜或樹木的價值。

全美種植的所有作物總值在2021年上升至2010億元，較前一年的1630億增長23%。

棉花是喬州最有價值的行作物(row crops)，去年領先地位也因此強化，其纖維總值達9.37億，比前一年增長了23%。喬州生產的陸地棉(upland cotton)約占全美總值的13%，生產區尤其集中於該州的西南部。

花生是該州價值第二高的作物，去年共帶進7.44億元收入，比2020年增長10%。喬州生產的花生價值全美居首，幾乎接近全美總產值15億元的一半。

玉米曾是喬州較不重要的作物，但其種植面積和價值都在增長，去年產值達到4.7億元，比2020年增長了32%。

價值1.81億元的乾草(hay)和1.22億元的棉籽(cottonseed)則緊跟在後。

喬州 喬治亞州 農業部

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