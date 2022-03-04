BestCo擴大投資夏樂1.77億 增加400個職缺

BestCo公司化學實驗室。(公司網站)

製造非處方藥和營養補充品的BestCo，日前宣布在夏樂北部的艾瑞德爾郡(Iredell)投資 1.77億元擴大建廠，預計位於莫爾斯維爾市(Mooresville)現有 20萬平方呎的工廠，將因此擴建5萬6000平方呎，並增加400個新工作，該公司在夏樂地區的總雇員也將累積超過1000人。

此案是該郡最新的投資成果。不久前，宣偉(Sherwin-Williams)才宣布將在此地投資3.24億元進行擴張。艾瑞德爾郡僅僅2月份就有超過5億元的承諾投資。

該公司提供的新工作平均年薪為4萬8308元，略高於艾郡的平均年薪4萬7345元。BestCo可能會在未來六年內獲得高達210萬的當地獎勵。北卡 州還將從One N.C. Fund中向當地政府撥款15萬，以幫助BestCo進行設施擴建。

BestCo於1976年在新澤西州 紐瓦克(Newark)成立，最初名為Beacon Sweets，以製造糖果為主。1988年遷至摩爾斯維爾，並於2013年從 BestSweet更名為BestCo，並退出糖果市場，目前該公司仍生產糖果類型的非處方藥和營養補充劑。