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喬治亞州眾議會議長提案 統一所得稅率5.25％

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州眾議會議長拉爾斯頓(David Ralston)日前提出一項新稅制方案，內容包括統一該州所得稅率為5.25%，並提高所得免稅額(income exempt)，同時取消多項扣除額(deduction)，該計畫也將因此造成喬州所得稅收入縮水十億。

共和黨的拉爾斯頓和眾議會籌款委員會主席布萊克蒙(Shaw Blackmon)表示，該提案除減稅外，並將簡化該州的稅收制度。

美聯社報導，該稅制如獲通過，將於2024年開始實施，這意味著納稅人在2025年報稅季前不會看到任何差異。

目前只要在該州收入超過7000元的單身人士，以及收入超過1萬元的已婚夫婦或有撫養人的單身人士，都需支付最高所得稅率5.75%，低於上述標準者則適用於較低的稅率。

共和黨提出的新稅制，將把全州所得稅率統一訂為5.25%，並取消對於逐項條列所得稅者的多項扣除額。為減少一些低收入者繳稅可能反倒增加的影響，該措施還將單身人士的標準免稅額(standard exemption)從5400元提高到1萬2000元，已婚人士標準免稅額從7100元提高到2萬4000元。

此外，該提案將取消單獨的標準扣除額(standard deduction)，等於允許納稅人將其扣除額累積，以獲得更高額度的免稅。

該提案將保留每位受撫養人3000元的免稅額，且報稅人若逐項列出稅收，可扣除慈善捐款；退休、殘疾收入及用於大學儲蓄計畫款項也可免稅。

布萊克蒙表示，屆時四口一家可適用2萬4000元的標準免稅額加上6000元的受撫養人免稅額，等於該戶的前三萬元收入，不需支付任何所得稅。

2018年，共和黨領導的州議會將州最高所得稅稅率從6%下調至5.75%。共和黨人原先計畫在第二季再調降至5.5%，但因疫情爆發而作罷。州議會去年通過法案提高了標準扣除額，等同於放棄了1.4億元的稅收，但個人報稅者因此節省年度稅金43元，已婚夫婦節省63元。

除了拉斯爾頓的新稅制版本外，該州參議會臨時議長米勒(Butch Miller)與共和黨副州長候選人、參議員瓊斯(Burt Jones)則共同提議「完全廢除州所得稅」，目前喬州近300億的州府收入中，將近一半來自州所得稅。

有意角逐該州長州長職位的共和黨前聯邦參議員普度(David Perdue)，也提議廢除州所得稅。州長坎普(Brian Kemp)則曾表示，將與拉爾斯頓合作逐步減稅。

拉爾斯頓2日重申不支持廢除州所得稅，他稱，此舉將在「州預算中造成災難性的漏洞」。

州預算減少十億元，可能會對州在學校、大學和醫療補助保險計畫(Medicaid)方面帶來壓力。但共和黨領導人表示，對喬州收入持續快速增長深具信心。

不過民主黨人表示，喬州目前亮麗的預算前景是改善政府服務的絕佳機會，如果共和黨因減稅而使收入縮水，此機會也會跟著流失。

民主黨的眾議會少數黨領袖貝佛利(James Beverly)表示，「喬州醫療補助計畫依舊沒有擴大，鄉村仍然沒有寬頻。有了這些稅收，我們才可為喬州人、為基礎建設做更多事情。」

共和黨 喬州 預算

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