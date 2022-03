維權組織呼籲喬州少數族裔：努力發聲 向政客施壓公開透明獲取公正代表權

參與網路會議的社團負責人。(螢幕截屏)

喬治亞州 選區重劃地圖將於今年期中選舉派上用場,目前該法案已立法通過、並等待州長簽署正式生效。喬州 各社團組織代表與居民在一項記者會上指出,這項影響未來十年的新選區重劃地圖是政客以黨謀私、黑箱作業、未能顧及少數族裔利益的產物,呼籲大眾要繼續發聲,加強監督喬州公職及民意代表,他們也誓言繼續倡導公平公正的代表權。

針對喬州政府和民意機構作出的選區劃分立案,非營利機構南方貧困法律中心(Southern Poverty Law Center, SPLC)、南方社會正義聯盟(Southern Coalition for Social Justice)和少數族裔媒體服務組織(Ethnic Media Services)日前召開線上媒體簡報會,計有喬治亞州選區重劃聯盟(Georgia Redistricting Alliance)、喬治亞州共同目標(Common Cause Georgia)、喬治亞州女性選民聯盟(League of Women Voters of Georgia)、喬治亞州青年正義聯盟(Georgia Youth Justice Coalition)和各郡縣居民與會。

美國各州每10年會根據人口普查結果重新劃分選區界線,以保障州民都能夠有公正平等的代表,而根據2020全國人口普查數據分析,喬治亞州少數族裔人口不斷增長,其中,亞裔和拉丁裔人口增長明顯,但少數族裔選民的權利在選區重劃過程中面臨重重挑戰。

喬州青年政治聯盟代表Maariya Sheikh和 Sadie McIntyre指出,選區重劃應反映公眾和少數族裔的聲音,而非政客的利益。但政客以傑利蠑螈(Gerrymander)操縱重新劃分選區地圖,抑制少數族裔的權益。傑利蠑螈是指以不公平的選區邊界劃分方法操縱選舉,致使投票 結果有利於某方。他們強調要加強宣傳,讓政客聽到選民、父母和學生的聲音,無論是居住在哪裡,「你都應該選擇你的領導者,而不是他們選擇你。」

與會者也紛紛表示,公平和透明的選區重新劃分過程是良好民主的基礎,選民會更多地參與政治過程,但是喬州政治人物在製作和批准選區重劃地圖時,未能體現大眾的聲音。南部貧困法律中心律師Poy Winichakul便指出,他們全程關注州議會劃分選區的議事過程,但州議會時間表令人眼花繚亂,而且過程非常快速,公眾難以權衡影響他們的地圖,特別是在喬州第一個選區重劃周期期間,沒有受到《投票權法》第5條的保護。

居住在卡布郡(Cobb)的選民、同時也有孩子在卡布郡學校就讀的學生家長賈奇(Laura Judge)作證反對州立法機構對她的投票區歧視性攻擊。她說,「確保我們的專員和學校董事會為我們的社區做最好的事情的唯一方法,是通過真正代表選民並讓我們在學校和社區中有發言權的公平地區。我強烈敦促所有喬州選民通過參與和保持活躍,抵制這種削弱我們聲音的企圖。」