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購買二手車 如何避免浪費時間

亞特蘭大訊
買二手車有妙方。(FTC提供)
買二手車有妙方。(FTC提供)

二手車價格在新冠疫情期間大幅上漲，提前做一些功課是值得的，這樣您才能安心開車出門。事實上，您可以先從調查您屬意的汽車的車價開始。然後，在您選購汽車之前，先選擇貸款機構。您可以諮詢銀行、信用合作社和金融公司，不必一定要向汽車經銷商貸款。

當您認為您已經找到您想要的汽車時：

致電經銷商。確認經銷商真的有這輛汽車，並在您前往經銷商之前，先要求對方以書面方式報出總價。

獲取汽車紀錄報告並查看購買指南。紀錄報告會告訴您這部汽車的歷史，購買指南則會告訴您汽車是否有保固期或是「照現狀賣」。

若您想直接向經銷商貸款，請先和他們討論總價。這裡所謂的總價指的是貸款前包含稅金和各項費用加起來的總金額。

可以拒絕接受附加項目，或至少詢問其價格。附加項目是經銷商隨汽車提供的額外項目，例如延長保固期和服務合約。請確保您了解這些項目是什麼、價格多少、以及您的月付款金額會如何改變。

簽署購買合約和貸款合約前先查看條款。確保您同意的事項都寫在合約中，口頭承諾是很難兌現的。

想了解更多詳情，請上網站ftc.gov/health查詢。如果您發現任何詐騙行為，請上網站ReportFraud.ftc.gov向聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)舉報。

汽車 貸款 疫情

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