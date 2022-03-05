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St. Jude 醫院致力改善兒童急性淋巴細胞白血病

亞特蘭大訊
裴正康是St. Jude 兒童研究醫院腫瘤科主任，深受醫院病童和家屬的愛戴。(St. Jude醫院提供)
裴正康是St. Jude 兒童研究醫院腫瘤科主任，深受醫院病童和家屬的愛戴。(St. Jude醫院提供)

簡稱為ALL的急性淋巴細胞白血病在世界各地危害著孩童們的健康，St. Jude 兒童研究醫院(St. Jude Children’s Research Hospital)腫瘤科主任裴正康與中國研究員合作，對 6108名患者進行臨床試驗，這也是兒科白血病史上最大的隨機試驗。目前ALL在美國五年存活率為 90%，St. Jude正致力採取措施，改善中國、巴西、埃及和其他國家患有該疾病兒童的治療。

ALL是一種血液和骨髓癌症，以往對病童的治療方法是結合Dex 即地塞米松和長春新堿的化療藥物治療。兒童在治療的第二年每隔一段時間，會接受這種類固醇和一種叫做長春新堿的化療藥物，該治療名為脈衝療法。美國患ALL的兒童存活率為 90%，但是中低等收入國家兒童的情況要糟糕很多。所以St. Jude從2018年便與中國簽署協議，致力改善該疾病。

St. Jude腫瘤科醫生兼ALL 的臨床試驗Total Therapy 17首席研究員 Hiroto Inaba表示，地塞米松和長春新堿的副作用不容忽視，問題包括人格障礙和情緒障礙，睡眠問題，代謝綜合症，也與心臟病和糖尿病2 型有關，還會引發周遭神經病變。

針對這些副作用，裴正康和中國研究員團隊共同決定調查現狀，並可能做出改變。裴正康為St. Jude全球中國計畫(Global China Program)醫療主任，他為了解決類固醇脈衝引發的問題和副作用，繼續與中國兒童癌症小組合作，對6108名患者進行臨床試驗。

研究發現，低風險患者在治療一年後，便可安全地停用地塞米松-長春新堿療法，並有效地消除這種方案導致的毒副作用。這項研究成果改善了患病兒童的生活品質。

另外，裴正康還與中國科學家共同研究了ALL患者的中樞神經系統(CNS)復發的情況。

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