北卡鬆綁「口罩令」更新指導方針：持續配戴應被尊重

雖然口罩禁令放鬆，北卡乘坐校車或公共交通工具仍須佩戴口罩。(美聯社)

拜登政府上周五鬆綁口罩 令，北卡 衛生部門(NCDHHS)也因應該州新冠肺炎 病例近來大幅下降，公布新的口罩使用指導方針，作為公眾在學校和公共場合時，是否應該戴上口罩的參考。

該方針指出，如果北卡疫情繼續好轉，該部門建議學校和地方政府考慮自7日起，將強制口罩規定改為可自行決定是否使用口罩，衛生官員表示，口罩可提供額外保護，如果民眾選擇繼續佩戴應該受到尊重，企業也應為員工和客戶做出最好的決定。

可考慮不戴口罩的情形：

• 殘疾或有醫療問題者，譬如呼吸困難、失去意識、無法自行戴上或摘下口罩的人。

• 不到兩歲的幼童。

• 與有聽力障礙的人交流，嘴部必須被看見。

• 正在操作設備或開車，而口罩降低能見度。

北卡衛生部門建議有以下情形的居民仍須繼續佩戴口罩：

• 身患嚴重疾病者。

• 未接種或未完全接種疫苗者。

• 患有新冠肺炎或曾接觸過確診者。

• 想要多一層保護者。

• 身處高危環境，譬如診所、長期護理機構、遊民收容所、監獄等行為矯正機構。

• 乘坐校車或公共交通工具時。

目前三角地區隸屬維克郡(Wake)的12個城鎮都已解除公共場所室內口罩強制令，杜倫郡(Durham)將自7日解除，橙郡(Orange)目前決定維持口罩令。